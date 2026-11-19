Σύμφωνα με τους Financial Times, ζημιές είναι ορατές σε αρκετούς από τους μεσαίους ορόφους του Public Investment Fund Tower, του ψηλότερου κτιρίου της σαουδαραβικής πρωτεύουσας, που διαθέτει 80 ορόφους.

Ο ουρανοξύστης στεγάζει τα γραφεία του Public Investment Fund (PIF), του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο διαχειρίζεται κεφάλαια που πλησιάζουν το 1 τρισ. δολάρια και προεδρεύεται από τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Το πλήγμα σημειώθηκε στην οικονομική συνοικία του Ριάντ, όπου συγκεντρώνονται μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και εταιρείες, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πυλώνες της προσπάθειας του βασιλείου να προσελκύσει διεθνείς επενδύσεις.

Λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας έλαβαν προειδοποίηση στα κινητά τους τηλέφωνα. Ακολούθησε ισχυρή έκρηξη που ακούστηκε σε μεγάλο μέρος της πόλης.

Ο εκπρόσωπος των σαουδαραβικών ενόπλων δυνάμεων, υποστράτηγος Τούρκι αλ Μάλκι, ανακοίνωσε ότι η αεράμυνα αντιμετώπισε πυραυλική απειλή και ότι συντρίμμια προκάλεσαν υλικές ζημιές. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, την ακριβή τοποθεσία των ζημιών, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αρχική αποτίμησή τους.

Οι σαουδαραβικές αρχές απέδωσαν την επίθεση στους Χούθι, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ανάληψη ευθύνης από την οργάνωση για το συγκεκριμένο πλήγμα.

Δεύτερη επίθεση στο οικονομικό κέντρο μέσα σε 11 ημέρες

Πρόκειται για το δεύτερο πλήγμα στην οικονομική συνοικία του Ριάντ μέσα στον Νοέμβριο.

Στις 8 Νοεμβρίου, επίθεση είχε προκαλέσει ζημιές στο κτίριο της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Saudi Aramco. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς τα περισσότερα γραφεία της περιοχής ήταν άδεια, με πολλούς εργαζομένους να εργάζονται εξ αποστάσεως λόγω των επανειλημμένων επιθέσεων.

Οι Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, έχουν εντείνει τους τελευταίους τρεις μήνες τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, στοχοποιώντας μεταξύ άλλων πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και υποδομές μεταφορών.

Τον Οκτώβριο, το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ αναγκάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία του, αφού έγινε στόχος 20 επιθέσεων με πυραύλους και drones μέσα σε δέκα ημέρες.

Οι επιθέσεις εκείνες προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 300. Το αεροδρόμιο άρχισε να επαναλειτουργεί στα τέλη Οκτωβρίου, με τις πτήσεις να αποκαθίστανται σταδιακά.

Οι επανειλημμένες επιθέσεις έχουν αναγκάσει τη Σαουδική Αραβία να ακυρώσει ή να αναβάλει μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων και το ετήσιο επενδυτικό συνέδριο που είναι γνωστό ως «Νταβός της Ερήμου».

Το συνέδριο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας επιδιώκει εδώ και χρόνια να περιορίσει την οικονομική εξάρτηση της χώρας από το πετρέλαιο, αναπτύσσοντας τον χρηματοπιστωτικό τομέα, το εμπόριο και τον τουρισμό.

Το Public Investment Fund χρηματοδοτεί μεγάλο μέρος αυτής της στρατηγικής, επενδύοντας σε υποδομές, τεχνολογία και τουριστικά έργα εντός και εκτός της χώρας.

Οι επιθέσεις στην πρωτεύουσα, και ιδιαίτερα στα κτίρια που συνδέονται με την οικονομική ηγεσία του βασιλείου, έρχονται σε αντίθεση με την εικόνα σταθερότητας και ασφάλειας που επιδιώκει να προβάλλει η σαουδαραβική κυβέρνηση στους ξένους επενδυτές.

Η Σαουδική Αραβία ηγήθηκε το 2015 στρατιωτικής συμμαχίας που επενέβη στον εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης εναντίον των Χούθι, μετά την κατάληψη της πρωτεύουσας Σαναά από τους αντάρτες και την εκδίωξη της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Το 2022 είχε επιτευχθεί εκεχειρία, ωστόσο οι συγκρούσεις αναζωπυρώθηκαν τον Ιούλιο του 2026, όταν η Σαουδική Αραβία βομβάρδισε το αεροδρόμιο της Σαναά, με στόχο να εμποδίσει την προσγείωση ιρανικού αεροσκάφους που μετέφερε μέλη των Χούθι.

Οι αντάρτες απάντησαν ανακοινώνοντας αποκλεισμό σαουδαραβικού λιμανιού στην Ερυθρά Θάλασσα και εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον πετρελαιοφόρων και ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Έκτοτε έχουν εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους τόσο εναντίον της Σαουδικής Αραβίας όσο και κατά μήκος των ακτών της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι Χούθι έχουν καταλάβει και τα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, μέσω του οποίου συνδέεται η Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν.

Σύμφωνα με αναλυτές που επικαλούνται οι Financial Times, οι Χούθι επιδιώκουν παραχωρήσεις από τη Σαουδική Αραβία, ενώ οι επιθέσεις τους εξυπηρετούν και τα συμφέροντα του Ιράν, το οποίο επιδιώκει να διατηρήσει την πίεση στις διεθνείς ενεργειακές αγορές εν μέσω της σύγκρουσής του με τις ΗΠΑ.

Πηγή: lifo.gr