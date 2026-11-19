Το σχετικό βίντεο αναρτήθηκε σε ομάδα κυνηγών στο Facebook, με τον χρήστη να ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται ούτε για βοά ούτε για κροταλία, αλλά για φίνα.

Η ανάρτηση δημοσιεύτηκε στις 19 Νοεμβρίου και συνοδεύεται από εικόνες του ερπετού, το οποίο διακρίνεται ανάμεσα σε κλαδιά και χαμηλή βλάστηση.

Η φίνα είναι ένα από τα γνωστά δηλητηριώδη φίδια που συναντώνται στην Κύπρο και η παρουσία της υπενθυμίζει την ανάγκη προσοχής κατά τις εξορμήσεις στην ύπαιθρο.