Παράλληλα είπε ότι αντί τουλάχιστον να εξουδετερώσουμε τις τουρκικές αμφισβητήσεις "και να πούμε χαλάλι τα 3 έως 4 δισεκατομμύρια, προέκυψε μια γαλλική ρηματική διακοίνωση από την Κυβέρνηση της Γαλλίας, όχι από τη γαλλική εταιρεία προς την Τουρκία με απόρρητο περιεχόμενο στο οποίο συναίνεσα Κύπρος και Ελλάδα" . "Και καταχρεωμένοι και με την κυριαρχία μας υπό αμφισβήτηση", είπε.

Ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι η πολιτική των Κυβερνήσεων Αναστασιάδη- Συναγερμού και Νίκου Χριστοδουλίδη "είναι μνημείο σκανδάλων και κακοδιαχείρισης και τον λογαριασμό φυσικά τον πληρώνουν οι πολίτες".

Αναφέρθηκε στις προειδοποιήσεις όταν ήταν Γενικός Ελεγκτής για το Βασιλικό λέγοντας ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σημαίνων στέλεχος εκείνης της Κυβέρνησης, δεν είναι άμοιρος ευθυνών, λέγοντας ότι μετά τον Μάρτιο του '23 που ανέλαβε πλέον η Κυβέρνησή του, άφησε την κινέζικη κοινοπραξία να κωλυσιεργεί και τελικά οι Κινέζοι τερμάτισαν τη Σύμβαση.

"Η Κυβέρνησή μας πλήρωσε 40 εκατομμύρια ως λίτρα για πλοίο που ήταν ήδη γραμμένο στο όνομά μας. Τώρα το πλοίο κάνει διακοπές στη Μαλαισία, κοστίζοντας τον Κύπριο φορολογούμενο περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το πλοίο είναι αυτό που ο Γιώργος Παπαναστασίου μας έλεγε ότι θα νοικιάζαμε σε τρίτους και θα κόβαμε λίρες", είπε.

Αναφερόμενος στο Euroasia Interconnector και στο GSI, μίλησε για σκάνδαλα της Κυβέρνησης Αναστασιάδη με βαρύνοντα ρόλο του Νίκου Χριστοδουλίδη ως Υπουργού Εξωτερικών. Υπενθύμισε ότι μετά την απόλυσή του από την ΕΥ, καθοδήγησε προσωπικά κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο να κάνει καταγγελία στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και σήμερα διεξάγεται ποινική διερεύνηση και για τον GSI με απόφασή της.

Άμεσο σχέδιο αποθήκευσης ενέργειας, τέλος στις αποκοπές των οικιακών φωτοβολταϊκών και μηχανισμών αποζημίωσης, πλήρη απόδοση ευθυνών για το Βασιλικό και στις πτυχές που δεν εξετάζει η ευρωπαϊκή εισαγγελία και ούτε και ένα ευρώ από φορολογούμενους για τη διασύνδεση πριν κατατεθεί το τελικό κόστος, η ανάλυση κινδύνου και οι εγγυήσεις, είπε η Βουλευτής του Κινήματος ΑΛΜΑ Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Η κ. Χαραλαμπίδου είπε ότι είμαστε ένα κράτος χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, κινούμαστε χωρίς πυξίδα, χωρίς χρονοδιαγράμματα και χωρίς να λογοδοτεί ο οποιοσδήποτε. Για τα φωτοβολταϊκά αναφέρθηκε σε απάντηση κοινοβουλευτικής της ερώτησης ότι οι αποκοπές οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων θα συνεχίσουν να υφίστανται, αναφέροντας ότι αυτή η τοποθέτηση ακυρώνει πλήρως τις υποσχέσεις του προηγούμενου Υπουργού που έλεγε ότι δεν θα επηρεαστούν οι οικιακοί καταναλωτές.

"Μόνο στο πρώτο πεντάμηνο του 2026 πετάξαμε 162 γιγαβατώρες πράσινης ενέργειας σε ένα νησί με ήλιο όλο το χρόνο, σε ένα μόνο μήνα από τον Απρίλιο ως το Μάιο σπίτια αποσυνδέθηκαν 15 με 17 φορές. Αυτά είναι στοιχεία της ίδιας της Αρχής Ηλεκτρισμού, και ενώ το πάνελ στη στέγη κάθεται σβηστό, ο πολίτης πληρώνει ακριβό ρεύμα από πετρέλαιο", είπε.

Είπε επίσης ότι η ηλεκτρική διασύνδεση είναι ένα έργο δισεκατομμυρίων και ο Κύπριος καταναλωτής θα σηκώσει στις πλάτες του το 63% του κόστους ενώ το τελικό κόστος δεν το ξέρει κανείς, προσθέτοντας ότι πριν έρθει η μελέτη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η Κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί 25 εκατομμύρια το χρόνο ως το 2029, δηλαδή 125 εκατομμύρια σύνολο.