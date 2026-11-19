Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται να δείχνουν το αυτοκίνητο να επιταχύνει προς τους πεζούς -που είναι όλοι Παλαιστίνιοι- σε διάφορα σημεία της πόλης, να τους χτυπά και στη συνέχεια να απομακρύνεται.

Πέντε από τους τραυματίες είναι ελαφρά και τρεις σε πιο σοβαρή κατάσταση, όλοι όμως εκτός κινδύνου. Στην πλειονότητά τους ήταν γυναίκες που έφευγαν από γάμο, σύμφωνα με τους Times of Israel.

תיעוד ממצלמת אבטחה מהדריסה בכפר קאסם, הערב שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים https://t.co/qSWXMbjYeP — הארץ חדשות (@haaretznewsvid) November 18, 2026

Η Haaretz ανέφερε ότι οι Αρχές εξετάζουν αν ο οδηγός χτύπησε τους ανθρώπους σκόπιμα.

Αξιωματούχος της αστυνομίας δήλωσε ότι το περιστατικό φαίνεται να αποτελεί περίπτωση τροχαίου με εγκατάλειψη και ότι ο οδηγός βρέθηκε θετικός σε έλεγχο για ναρκωτικά. Ανέφερε ακόμη ότι η υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ συμμετέχει στην έρευνα και πρόσθεσε ότι ο ύποπτος δεν έχει ποινικό μητρώο.

Το περιστατικό ώθησε Άραβες βουλευτές και ακτιβιστές να κατηγορήσουν τους Ισραηλινούς πολιτικούς ότι υποδαυλίζουν την εχθρότητα έναντι των Αράβων πολιτών, γράφει ο Guardian.

Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε τα αραβικά κόμματα «υποστηρικτές της τρομοκρατίας» και δήλωσε ότι η συνεργασία μαζί τους θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ. Πρόκειται για τα κόμματα που κέρδισαν 19 έδρες στην Κνεσέτ στις πρόσφατες εκλογές, αριθμό ρεκόρ στην ιστορία της χώρας.

Εν τω μεταξύ, ο Γιουσέφ Τζαμπάρεν, πρόεδρος της «Κοινής Λίστας», δήλωσε ότι το περιστατικό «δημιουργεί δύσκολα ερωτήματα σχετικά με τον ισχυρισμό ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο». Πρόσθεσε σε δηλώσεις του: «Προειδοποιώ εδώ και εβδομάδες ότι η υποκίνηση εναντίον των Αράβων πολιτών θα μετατραπεί σε επιθέσεις και ακόμη και δολοφονίες».

Πηγή: protothema.gr