Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους ξεχωριστή ατμόσφαιρα στο Hilton Nicosia. Η διαχρονική κομψότητα, η υψηλή γαστρονομία και η αυθεντική φιλοξενία συναντώνται στο An Iconic Festive Season, ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων που αναδεικνύει την ομορφιά των γιορτών και την αξία των στιγμών που μοιραζόμαστε.

Στο ατμοσφαιρικό Mint Bar, το Festive Afternoon Tea προσδίδει μια εορταστική διάσταση στην αγαπημένη συνήθεια του απογευματινού τσαγιού. Καθημερινά, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν μια ποικιλία από γλυκές και αλμυρές δημιουργίες, επιλέγοντας ένα επιμελημένο tea stand ή συνθέτοντας το δικό τους platter.

Στις 10 Δεκεμβρίου, στις 11:00, το lobby του Hilton Nicosia υποδέχεται τους μικρούς του επισκέπτες στο Children’s Christmas Cookie Workshop. Με την καθοδήγηση των chefs του ξενοδοχείου, τα παιδιά ανακαλύπτουν τη χαρά της ζαχαροπλαστικής, δημιουργώντας και διακοσμώντας τα δικά τους χριστουγεννιάτικα μπισκότα. Η συμμετοχή στο εργαστήρι είναι δωρεάν.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, το Christmas Day Lunch στο εορταστικά διακοσμημένο Ledra Ballroom συνδυάζει τη γαστρονομική απόλαυση με τη ζωντανή μουσική. Ένας πλούσιος μπουφές με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση των ημερών πλαισιώνεται από τις μουσικές ερμηνείες του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου, της Μαρίας Θεοδότου και του Στέφανου Χριστοφόρου, σε ένα ιδιαίτερο χριστουγεννιάτικο σκηνικό.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το Hilton Nicosia αποχαιρετά το 2026 με ένα λαμπερό New Year’s Eve Gala Dinner στο Ledra Ballroom. Ένας εντυπωσιακός μπουφές, σαμπάνια και η παραδοσιακή βασιλόπιτα συνοδεύουν μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τον Hovig και την Κλεοπάτρα Τομπάζου, ενώ ο DJ παίρνει τη σκυτάλη για να συνεχιστεί η γιορτή μέχρι αργά.

Την πρώτη ημέρα του νέου έτους, οι ρυθμοί χαλαρώνουν με το New Year’s Day Hangover Lunch στο Olympia Restaurant. Μια απολαυστική γαστρονομική εμπειρία, ιδανική για όσους θα ξενυχτήσουν, αλλά και για όσους επιθυμούν να υποδεχθούν τη νέα χρονιά γύρω από ένα όμορφο τραπέζι. Την εμπειρία ολοκληρώνει η παραδοσιακή βασιλόπιτα, με ένα δώρο-έκπληξη για τον τυχερό που θα βρει το φλουρί.

Για όσους επιλέγουν να γιορτάσουν στο σπίτι, το Hilton Nicosia μεταφέρει την υψηλή γαστρονομία του στο εορταστικό τους τραπέζι, με μια σειρά από πιάτα για takeaway που φέρουν την υπογραφή των chefs του ξενοδοχείου. Honey Roasted Gammon, Roasted Turkey Fillet, Roasted Whole Turkey και Roasted Leg of Lamb αποτελούν τις προτάσεις για το γιορτινό τραπέζι, δίνοντας στους οικοδεσπότες περισσότερο χρόνο για όσα έχουν πραγματικά σημασία αυτές τις μέρες.

Οι παραγγελίες πραγματοποιούνται τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα.

Δείτε εδώ το πλήρες Iconic Festive Season πρόγραμμα: https://heyzine.com/flip-book/an-iconic-festive-season

Πληροφορίες και κρατήσεις: Hilton Nicosia | +357 22 695111 | [email protected]