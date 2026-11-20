Το Grand Theft Auto 6 (GTA 6) κυκλοφόρησε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου και, μέσα σε λίγες ώρες, κατάφερε να μετατραπεί σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά φαινόμενα όλων των εποχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της πλατφόρμας αναλύσεων Sensor Tower, οι πωλήσεις του πολυαναμενόμενου βιντεοπαιχνιδιού, μαζί με τις προπαραγγελίες, ξεπέρασαν τα 24,5 εκατομμύρια αντίτυπα, αποφέροντας περίπου 2,36 δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για επίδοση που, εφόσον επιβεβαιωθεί, καθιστά το GTA 6 τη μεγαλύτερη εμπορική πρεμιέρα στην ιστορία της ψυχαγωγίας.

GTA 6 has now surpassed 24 MILLION units sold, generating over $2.3 BILLION in revenue. (Via Sensor Tower) https://t.co/s4qwUudM3k — GTA 6 Updates (@gtasix_) November 19, 2026

Η Rockstar Games και η μητρική της εταιρεία Take-Two Interactive δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει επίσημα στοιχεία πωλήσεων, ωστόσο κάνουν λόγο για «πρωτοφανή ζήτηση», επιβεβαιώνοντας το τεράστιο ενδιαφέρον που είχε δημιουργηθεί γύρω από την κυκλοφορία του παιχνιδιού.

Εισπράξεις που πλησιάζουν ολόκληρο το box office του Spider-Man

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της εμπορικής επιτυχίας, αρκεί μια σύγκριση με τη βιομηχανία του κινηματογράφου. Η ταινία Spider-Man: Brand New Day, η μεγαλύτερη κινηματογραφική εισπρακτική επιτυχία του 2026, συγκέντρωσε περίπου 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε ολόκληρη την περίοδο προβολής της στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Το GTA 6 κατάφερε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, να πλησιάσει αυτό το ποσό μέσα στην πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του, συνυπολογίζοντας τις προπαραγγελίες. Οι προβλέψεις, μάλιστα, δείχνουν ότι η δυναμική του παιχνιδιού κάθε άλλο παρά εξαντλείται. Η εταιρεία ερευνών αγοράς Niko Partners εκτιμά ότι οι συνολικές πωλήσεις του GTA 6 θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του 2026.

Ακόμη και τότε, πάντως, θα υπολείπεται του ιστορικού ρεκόρ που αποδίδεται στην ταινία «Όσα Παίρνει ο Άνεμος» του 1939, οι συνολικές εισπράξεις της οποίας υπολογίζονται σε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, εφόσον προσαρμοστούν στον πληθωρισμό.

Ξενύχτια, άδειες από τη δουλειά και ρεκόρ στην κίνηση του Διαδικτύου

Η κυκλοφορία του GTA 6 δεν περιορίστηκε σε μια εντυπωσιακή εμπορική επίδοση. Συνοδεύτηκε από μια πραγματική κινητοποίηση εκατομμυρίων παικτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Το παιχνίδι διατέθηκε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, ανάλογα με τη ζώνη ώρας κάθε χώρας, με πολλούς gamers να παραμένουν ξύπνιοι για να ξεκινήσουν αμέσως την περιπέτειά τους στον εικονικό κόσμο της Rockstar.

Άλλοι προτίμησαν να πάρουν άδεια από την εργασία τους την επόμενη ημέρα, προκειμένου να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στο παιχνίδι που περίμεναν από το 2013. Η τεράστια ζήτηση αποτυπώθηκε ακόμη και στην κίνηση του Διαδικτύου.

Στη Βρετανία, η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Virgin Media O2 κατέγραψε ρεκόρ μεταφοράς δεδομένων, καθώς εκατομμύρια χρήστες έσπευσαν να κατεβάσουν ή να προεγκαταστήσουν το παιχνίδι στις κονσόλες τους

Το μέγεθος του GTA 6 φτάνει τα 212 GB, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε εγκατάσταση απαιτεί τη μεταφορά τεράστιου όγκου δεδομένων. Η μαζική προεγκατάσταση είχε ήδη οδηγήσει σε ιστορικό ρεκόρ ημερήσιας κίνησης στο δίκτυο της εταιρείας πριν από την επίσημη κυκλοφορία.

Το ακριβότερο βιντεοπαιχνίδι στην ιστορία

Πίσω από την κυκλοφορία του GTA 6 βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών. Το κόστος ανάπτυξης του τίτλου εκτιμάται ότι ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, ποσό που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα τον καταστήσει το ακριβότερο παιχνίδι στην ιστορία.

Η Rockstar χρειάστηκε περισσότερα από δέκα χρόνια για να παρουσιάσει τον διάδοχο του GTA 5, ενός τίτλου που κυκλοφόρησε το 2013 και εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες όλων των εποχών. Το νέο παιχνίδι μεταφέρει τους παίκτες στην πολιτεία Leonida, μια φανταστική εκδοχή της Φλόριντα, με επίκεντρο τη Vice City, εμπνευσμένη από το Μαϊάμι.

Πρωταγωνιστές είναι η Lucia και ο σύντροφός της Jason, δύο μικροεγκληματίες που εμπλέκονται σε έναν κόσμο παρανομίας, καταδιώξεων και επικίνδυνων αποστολών. Όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια της σειράς, η δράση συνδυάζεται με κοινωνική σάτιρα, έχοντας στο επίκεντρο την αμερικανική κουλτούρα, την καταναλωτική κοινωνία και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου.

Οι πρώτες κριτικές υπήρξαν ιδιαίτερα θετικές, με ορισμένους αξιολογητές να χαρακτηρίζουν το GTA 6 μία από τις πιο εντυπωσιακές εμπειρίες που έχουν προσφέρει ποτέ τα βιντεοπαιχνίδια. Το IGN έκανε λόγο για ένα αριστοτεχνικά σχεδιασμένο παιχνίδι, αναδεικνύοντας την τεχνική αρτιότητα και τη λεπτομέρεια του ψηφιακού κόσμου του.

Το PlayStation κυριαρχεί στις πωλήσεις – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Σύμφωνα με τη Sensor Tower, περίπου το 75% των πωλήσεων του GTA 6 πραγματοποιήθηκε στο PlayStation 5, ενώ το υπόλοιπο 25% αφορούσε τις κονσόλες Xbox. Η εταιρεία βασίζει τις εκτιμήσεις της σε στοιχεία ηλεκτρονικών αποδείξεων, στατιστικά δεδομένα από εκατομμύρια καταναλωτές και πληροφορίες από δημόσια προφίλ χρηστών στις μεγαλύτερες πλατφόρμες gaming.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η επιτυχία του GTA 6 θα επηρεάσει σημαντικά και την υπόλοιπη αγορά. Η Sensor Tower προβλέπει ότι ο χρόνος που αφιερώνουν οι gamers σε άλλα παιχνίδια για έναν παίκτη θα μπορούσε να μειωθεί κατά περίπου 10%, καθώς μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος θα στραφεί στον νέο τίτλο της Rockstar. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δείχνει πόσο μεγάλη επιρροή μπορεί να ασκήσει μία και μόνο κυκλοφορία στο σύνολο της βιομηχανίας.

Τα επόμενα «χρυσά» χαρτιά της Rockstar: PC και online παιχνίδι

Παρά τις εντυπωσιακές πωλήσεις της πρεμιέρας, η Rockstar φαίνεται ότι έχει ακόμη σημαντικές δυνατότητες αύξησης των εσόδων της. Το GTA 6 είναι προς το παρόν διαθέσιμο για PlayStation 5 και Xbox, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η ημερομηνία κυκλοφορίας της έκδοσης για υπολογιστές.

Παράλληλα, εκκρεμεί η παρουσίαση της διαδικτυακής λειτουργίας πολλών παικτών, η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να συμμετέχουν σε αποστολές μέσω Διαδικτύου. Εάν η Rockstar ακολουθήσει το μοντέλο του GTA 5, η λειτουργία αυτή θα μπορούσε να αποδειχθεί μία από τις πιο προσοδοφόρες πηγές εσόδων για τα επόμενα χρόνια.

Το GTA Online είχε επιτρέψει στους παίκτες να αγοράζουν εικονικά ακίνητα, πολυτελή αυτοκίνητα και άλλες παροχές με χρήματα του πραγματικού κόσμου, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα επικερδή δραστηριότητα για την εταιρεία.

Πηγή: protothema.gr