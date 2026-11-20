«Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε μαζί σας τη συνταρακτική είδηση ότι η Φιόνα δεν τα κατάφερε, παρά τις πολλαπλές προσπάθειες των εξαιρετικών κτηνιάτρων και των φροντιστών μας να τη βοηθήσουν να ξεπεράσει αυτό που τελικά εξελίχθηκε σε επείγον ιατρικό περιστατικό», ανέφερε ο ζωολογικός κήπος του Σινσινάτι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι γιατροί είχαν αποφασίσει ότι η χειρουργική επέμβαση ήταν υπερβολικά επικίνδυνη για ενήλικους ιπποπόταμους, όπως η 9χρονη Φιόνα, που ζύγιζε περίπου 1.113 κιλά, γι' αυτό και προκρίθηκε μια εναλλακτική μέθοδο, προκειμένου το μεγαλόσωμο ζώο να αποβάλει το σκουφάκι μέσω του πεπτικού συστήματος.

Το ατύχημα με τον σκούφο

Σύμφωνα με το Associated Press, το σκουφάκι έπεσε κοντά στη Φιόνα όταν ένας επισκέπτης του ζωολογικού κήπου του Σινσινάτι το πέταξε στον αέρα. Στη συνέχεια, αυτό αναπήδησε σε έναν ανεμιστήρα οροφής και κατέληξε στον χώρο όπου φιλοξενούνταν ο ιπποπόταμος.

Η Φιόνα το έφαγε, χωρίς αρχικά να εμφανίσει συμπτώματα. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα άρχισε να χάνει την όρεξή της και το προσωπικό του ζωολογικού κήπου αναγκάστηκε να την ταΐζει περισσότερο, ελπίζοντας ότι τελικά θα κατάφερνε να αποβάλει το σκουφάκι μέσω του πεπτικού της συστήματος.

«Παρά τις πολλαπλές προσπάθειες να απομακρυνθεί το σκουφάκι από τον οργανισμό της, τελικά δεν καταφέραμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Η ομάδα παρείχε σήμερα την απαραίτητη υποστηρικτική φροντίδα, σε μια προσπάθεια να τη σώσει, αλλά δυστυχώς δεν είχε αποτέλεσμα και η Φιόνα δεν ανάρρωσε», ανέφερε η ανακοίνωση του ζωολογικού κήπου.

Την Τετάρτη, ο ζωολογικός κήπος είχε ανακοινώσει ότι η ομάδα φροντίδας των ζώων χρησιμοποιούσε μια δονούμενη πλατφόρμα από μια φάρμα αλόγων, προκειμένου να διευκολύνει τη διέλευση του ξένου αντικειμένου από το πεπτικό σύστημα της Φιόνα.

Σε βίντεο η Φιόνα φαινόταν να φυσά δυνατά από τα ρουθούνια της και να κινείται μέσα στον χώρο της με τους γιατρούς τότε να χαρακτηρίζουν τις αντιδράσεις ως «ενθαρρυντική ένδειξη προόδου».

Η Φιόνα είχε υποβληθεί σε δεύτερη καταστολή την Τρίτη, προκειμένου να εξεταστεί η κατάστασή της. Μετά από υπερηχογράφημα, οι κτηνίατροι διαπίστωσαν ότι το έντερό της εξακολουθούσε να προσπαθεί να προωθήσει το σκουφάκι.

Η ιστορία της

Η Φιόνα έγινε παγκόσμιο φαινόμενο το 2017, όταν γεννήθηκε πρόωρα και δεν μπορούσε να σταθεί μόνη της. Είχε γεννηθεί έξι εβδομάδες νωρίτερα από το κανονικό, ζυγίζοντας μόλις 13,2 κιλά, βάρος χαμηλότερο από το μικρότερο που είχε καταγραφεί μέχρι τότε για νεογέννητο ιπποπόταμο του είδους της. Επειδή αρχικά ήταν πολύ αδύναμη για να θηλάσει, το προσωπικό του ζωολογικού κήπου του Σινσινάτι άρμεγε με το χέρι τη μητέρα της, ενώ παράλληλα κατέγραφε με φωτογραφίες και βίντεο την προσπάθεια της Φιόνα να αναρρώσει.

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, θαυμαστές της Φιόνα έσπευσαν στον ζωολογικό κήπο για να την αποχαιρετήσουν.

Ο δήμαρχος του Σινσινάτι, Αφτάμπ Πουρεβάλ, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Φιόνα ήταν «σύμβολο επιμονής και χαράς» για την πόλη. Ο κυβερνήτης του Οχάιο, Μάικ ΝτεΓουάιν, τη χαρακτήρισε «πραγματικό είδωλο».

Η Τσέλσι Κλίντον, κόρη της Χίλαρι και του Μπιλ Κλίντον, μοιράστηκε τις αναμνήσεις της από τη Φιόνα και ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα. «Θα κρατώ πάντα ως πολύτιμα ενθύμια τα έργα τέχνης που δημιούργησε η Φιόνα για μένα και τα χαμόγελα που μου χάρισε», έγραψε.

Σε κοινή ανάρτηση στο Instagram με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, η δεύτερη κυρία των ΗΠΑ, Ούσα Βανς, δημοσίευσε μια φωτογραφία ενός από τα παιδιά τους να βρίσκεται πρόσωπο με πρόσωπο με τη Φιόνα, μέσα από το γυάλινο διαχωριστικό του χώρου φιλοξενίας της. Η οικογένεια διαθέτει κατοικία στο Σινσινάτι.

«Λυπηθήκαμε πολύ όταν μάθαμε τα νέα για τη Φιόνα», έγραψε στη λεζάντα. «Η οικογένειά μας απολάμβανε πολύ τις επισκέψεις της στον ζωολογικό κήπο του Σινσινάτι».

Πηγή: protothema.gr