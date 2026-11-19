Η υπόθεση αφορούσε ένα περιστατικό που σημειώθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2024, στην οδό Holland Road. Η Γιβόν Τσεν Τσιάνγιουν όπως είναι το όνομα της γυναίκας, επέβαινε σε όχημα ιδιωτικής μίσθωσης, το οποίο οδηγούσε ο Ταν Τενγκ Κιάτ, όταν μια κότα εμφανίστηκε μπροστά από το προπορευόμενο αυτοκίνητο, αναγκάζοντας τον οδηγό του να φρενάρει.

Ο οδηγός του οχήματος στο οποίο επέβαινε η γυναίκα πάτησε επίσης απότομα φρένο, προκειμένου να αποφύγει τη σύγκρουση με το μπροστινό του ΙΧ. Η επιβάτιδα υποστήριξε ότι από τον απότομο ελιγμό επιδεινώθηκε ο πόνος στην πλάτη της και προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, κατηγορώντας τον οδηγό για αμέλεια.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι ο οδηγός δεν τηρούσε επαρκή απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να φρενάρει απότομα. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η ένταση του φρεναρίσματος ξεπέρασε το αναγκαίο μέτρο.

Από την πλευρά του, ο οδηγός ανέφερε ότι κινούνταν με περίπου 50 χλμ./ώρα και διατηρούσε απόσταση περίπου 10 μέτρων από το αυτοκίνητο μπροστά του. Υποστήριξε ότι η κότα εμφανίστηκε ξαφνικά και ότι δεν υπήρχε χρόνος για ομαλό φρενάρισμα.

Μάλιστα, κατά την ακροαματική διαδικασία προέκυψε διαφωνία ακόμη και για το είδος του πτηνού, καθώς η γυναίκα υποστήριξε ότι επρόκειτο για άγριο πετεινό, ενώ ο οδηγός έκανε λόγο για κόκορα.

Ο δικαστής Τζόναθαν Νγκ Πανγκ Ερν απέρριψε την αγωγή, κρίνοντας ότι ο οδηγός δεν είχε άλλη ρεαλιστική επιλογή από το να φρενάρει απότομα, προκειμένου να αποφύγει τη σύγκρουση.

Όπως σημείωσε, τα γεγονότα εξελίχθηκαν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου και δεν ήταν εύλογο να αναμένεται από τον οδηγό να πραγματοποιήσει ένα κανονικό, ομαλό φρενάρισμα υπό αυτές τις συνθήκες.

Η γυναίκα υποχρεώθηκε να καταβάλει 15.000 δολάρια Σιγκαπούρης (περίπου 10.000 ευρώ) για τα δικαστικά έξοδα του οδηγού, ενώ μετά την απόφαση κατέθεσε έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο δικαστής αναγνώρισε ότι η επιβάτιδα ήταν αθώα και δεν είχε κανέναν έλεγχο στο περιστατικό, ωστόσο σημείωσε ότι δεν μπορεί να αναζητείται υπεύθυνος για κάθε απώλεια ή ατυχία.

«Σε έναν ατελή κόσμο, ορισμένες απώλειες πρέπει να παραμένουν εκεί όπου προκύπτουν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το περιστατικό, που προκλήθηκε από μια κότα που διέσχιζε τον δρόμο, αποτελεί μέρος των απρόβλεπτων ανατροπών της ζωής.

Πηγή: protothema.gr