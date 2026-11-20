Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, κατήγγειλε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμμετείχε στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στη Σεντζέν της Κίνας, όπου συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Η Κάλας ανακοίνωσε ότι η ΕΕ θα καλέσει τον Ρώσο διπλωματικό αντιπρόσωπο στις Βρυξέλλες για επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας, υπογραμμίζοντας ότι οι διπλωματικές εγκαταστάσεις προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο.

Κάλας: «Ο Πούτιν περπατούσε στο κόκκινο χαλί και η Ρωσία βομβάρδιζε το Κίεβο»

Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Κάγια Κάλας συνέδεσε ευθέως τις επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα με την παρουσία του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα, ασκώντας σφοδρή κριτική στη Μόσχα.

«Ενώ ο Πούτιν περπατούσε στο κόκκινο χαλί στη Σεντζέν, ρωσικά πλήγματα έπλητταν το Κίεβο και προκαλούσαν ζημιές σε ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές πρεσβείες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ανακοίνωσε ότι οι Βρυξέλλες θα προχωρήσουν σε επίσημη διπλωματική διαμαρτυρία προς τη Ρωσία.

Όπως διευκρίνισε, ο Ρώσος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα κληθεί προκειμένου να του επιδοθεί διάβημα για τις ζημιές που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί σε διπλωματικές εγκαταστάσεις.



«Οι διπλωματικές εγκαταστάσεις προστατεύονται βάσει του διεθνούς δικαίου. Η περιφρόνηση της Ρωσίας γι' αυτό επιδεικνύεται καθημερινά», υπογράμμισε η πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να ενισχύει την υποστήριξή της προς την Ουκρανία και να αυξάνει την πίεση στη Μόσχα, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Ζημιές στην πρεσβεία της Αυστρίας – «Απόλυτα απαράδεκτη επίθεση», λέει ο Στόκερ

Μεταξύ των διπλωματικών αποστολών που επηρεάστηκαν από τα ρωσικά πλήγματα ήταν η πρεσβεία της Αυστρίας στο Κίεβο.

Ο Αυστριακός καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ δήλωσε σοκαρισμένος από την επίθεση, χαρακτηρίζοντας απόλυτα απαράδεκτο το γεγονός ότι τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια των εργαζομένων στη διπλωματική αποστολή της χώρας του.



Ο Στόκερ επιβεβαίωσε ότι το κτίριο υπέστη ζημιές, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι κανένα μέλος του προσωπικού της πρεσβείας δεν τραυματίστηκε.

Εξέφρασε την ανακούφισή του για το γεγονός ότι οι διπλωμάτες και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι είναι ασφαλείς, καταδικάζοντας παράλληλα τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Οι αυστριακές αρχές δεν ανακοίνωσαν τραυματισμούς στο προσωπικό τους, ενώ η έκταση των υλικών ζημιών αποτέλεσε αντικείμενο καταγραφής.

Ολλανδία: Βλήμα έπεσε πίσω από την πρεσβεία – Έρευνα για το περιστατικό

Ζημιές υπέστη και το κτίριο της ολλανδικής πρεσβείας στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας, Τομ Μπέρεντσεν, ανακοίνωσε ότι βλήμα κατέπεσε πίσω από το κτίριο της διπλωματικής αποστολής, προκαλώντας φθορές.

«Ένα βλήμα έπεσε πίσω από την πρεσβεία μας», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την ολλανδική πλευρά, οι ζημιές στο κτίριο είναι περιορισμένες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη.

Οι ολλανδικές αρχές χαρακτήρισαν το περιστατικό απαράδεκτο και προχώρησαν στην κλήση του Ρώσου πρέσβη στη Χάγη, προκειμένου να εκφράσουν επισήμως τη διαμαρτυρία τους.

Η κίνηση αυτή είναι ξεχωριστή από το διπλωματικό διάβημα που ανακοίνωσε η Κάγια Κάλας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένας νεκρός από τους βομβαρδισμούς στην ουκρανική πρωτεύουσα

Οι ζημιές στις διπλωματικές εγκαταστάσεις σημειώθηκαν στο πλαίσιο ευρύτερου κύματος ρωσικών επιθέσεων εναντίον του Κιέβου.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές και διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν από τα πλήγματα της Πέμπτης.

Από τις επιθέσεις προκλήθηκαν ζημιές και σε άλλα κτίρια της ουκρανικής πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων ιστορικός ναός, ενώ ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές της πόλης.

Οι αρχές της Ουκρανίας ανακοίνωσαν επίσης ότι επηρεάστηκαν διπλωματικές εγκαταστάσεις και άλλων χωρών, πέραν της Αυστρίας και της Ολλανδίας.

Οι πληροφορίες αυτές προκάλεσαν πρόσθετη ανησυχία για την ασφάλεια των ξένων διπλωματικών αποστολών που εξακολουθούν να λειτουργούν στο Κίεβο παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο.

Οι βομβαρδισμοί στη σκιά της τριμερούς Τραμπ, Πούτιν και Σι

Η χρονική συγκυρία των επιθέσεων προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς πραγματοποιήθηκαν ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν βρισκόταν στην Κίνα για τη σύνοδο APEC και την τριμερή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ.

Στη Σεντζέν, οι τρεις ηγέτες συζήτησαν, μεταξύ άλλων, την προοπτική τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, χωρίς να ανακοινωθεί συγκεκριμένη ειρηνευτική συμφωνία.

Η παρουσία του Ρώσου προέδρου στη διεθνή σύνοδο συνέπεσε με την έντονη διπλωματική κινητικότητα των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες επιμένουν ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για το μέλλον της Ουκρανίας πρέπει να περιλαμβάνει τόσο το Κίεβο όσο και την Ευρώπη.

Η Κάγια Κάλας επέλεξε να αναδείξει ακριβώς αυτή την αντίθεση, ανάμεσα στις διεθνείς επαφές του Πούτιν και στη συνέχιση των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από το διάβημα προς τη Μόσχα, διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία και να εντείνει την πίεση προς τη Ρωσία, θεωρώντας ότι ο τερματισμός των επιθέσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη μιας βιώσιμης ειρήνης.

Πηγή: protothema.gr