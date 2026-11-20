Η γυναίκα, η οποία έχει επιλέξει να δημοσιοποιήσει την ταυτότητά της, προχώρησε σε δημόσια δήλωση μετά την καταδίκη τεσσάρων ανδρών για τη σεξουαλική κακοποίησή της, περιγράφοντας πώς η προδοσία από τον άνθρωπο που εμπιστευόταν περισσότερο άλλαξε οριστικά τη ζωή της και επηρέασε βαθιά την οικογένειά της.

«Ο άνθρωπος που εμπιστευόμουν περισσότερο στον κόσμο με πρόδωσε με τον πιο φρικτό τρόπο», δήλωσε έξω από το δικαστήριο του Γουίντσεστερ, προσθέτοντας ότι πλέον δεν αισθάνεται ασφαλής ούτε μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

«Η κακοποίηση αυτή μου στέρησε τη ζωή όπως την ήξερα»

Η Τζοάν Γιανγκ, η οποία πήρε διαζύγιο από τον Φίλιπ Γιανγκ το 2025, μίλησε για το βαθύ τραύμα που της άφησαν όσα έζησε επί 13 χρόνια, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο επηρεάστηκε η ζωή των παιδιών της.

«Αυτό που μου συνέβη δεν ήταν πράξη ενός μόνο άνδρα. Και άλλοι προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν και επέλεξαν να το κάνουν», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη δεν περιορίζεται στον πρώην σύζυγό της.

«Η κακοποίηση αυτή μου στέρησε τη ζωή όπως την ήξερα», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ακόμη και στις πιο απλές δραστηριότητες της καθημερινότητάς της.

«Ζω με έναν πόνο που είναι δύσκολο να περιγραφεί με λόγια και αυτό είναι κάτι που θα επηρεάζει τις ζωές μας για πάντα. Είναι τρομακτικό να σκέφτεται κανείς ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί στον οποιονδήποτε».

Και συνέχισε: «Όσα έχω περάσει σημαίνουν ότι πλέον δεν αισθάνομαι ποτέ απολύτως ασφαλής. Παρότι τώρα μπορεί να μου είναι δύσκολο ακόμη και να βγω από το σπίτι, αυτή η φρικτή κακοποίηση μου έδειξε ότι ούτε το ίδιο μου το σπίτι μπορούσε να μου προσφέρει προστασία, παρόλο που τότε πίστευα ότι ήμουν ασφαλής».

Όπως τόνισε, όσα υπέστη είχαν «καταστροφικές επιπτώσεις στη δική μου ζωή και στη ζωή των παιδιών μου».

Το μήνυμα στις γυναίκες και η έκκληση για αλλαγή της νομοθεσίας

Παρά το προσωπικό της τραύμα, η Τζοάν Γιανγκ θέλησε να στείλει ένα μήνυμα σε άλλες γυναίκες και κορίτσια που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Επισήμανε ότι οι καταδικαστικές αποφάσεις έχουν ευρύτερη σημασία, καθώς στέλνουν το μήνυμα πως τα θύματα μπορούν να ακουστούν και να γίνουν πιστευτά.

«Μπορείτε να γίνετε πιστευτές και να βρείτε κατανόηση», ήταν το μήνυμά της προς τις γυναίκες που έχουν βιώσει ανάλογες καταστάσεις.

Παράλληλα, κάλεσε τη βρετανική κυβέρνηση να επανεξετάσει κατά προτεραιότητα τη νομοθεσία που αφορά τη συναίνεση στις σεξουαλικές πράξεις, ώστε να διασφαλιστεί αποτελεσματικότερη προστασία των γυναικών.

Όπως υποστήριξε, η δική της υπόθεση έχει αναδείξει «σοβαρά ερωτήματα» για το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Τα δάκρυα στο δικαστήριο και η καταδίκη των τεσσάρων ανδρών

Η δημόσια τοποθέτηση της Τζοάν Γιανγκ ήρθε μετά την ανακοίνωση των καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος τεσσάρων ανδρών, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στη σεξουαλική κακοποίησή της.

Σύμφωνα με το BBC, η ατμόσφαιρα στο δικαστήριο του Γουίντσεστερ ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη.

Η Τζοάν Γιανγκ καθόταν στις θέσεις του κοινού, περιτριγυρισμένη από συγγενείς της, με τα χέρια ενωμένα μπροστά στο στόμα. Ο δικαστής είχε ζητήσει να επικρατήσει ηρεμία πριν από την ανακοίνωση των αποφάσεων.

Όταν ακούστηκαν οι πρώτες καταδικαστικές αποφάσεις, η γυναίκα αντέδρασε εμφανώς συγκινημένη, ενώ ένας από τους κατηγορουμένους έσκυψε το κεφάλι.

Οι Νόρμαν Μακσόνι, 48 ετών, Ρίτσαρντ Γουίλκινς, 62 ετών, Κόνορ Σάντερσον-Ντόιλ, 32 ετών, και Μοχάμεντ Χασάν, 38 ετών, κρίθηκαν ένοχοι για σεξουαλικά αδικήματα.

Υπόθεση Πελικό της Βρετανίας: Δεν θα νιώσω ποτέ ξανά ασφαλής, λέει η γυναίκα που ο σύζυγός της νάρκωνε, βίαζε και «διαφήμιζε» κρυφά στο διαδίκτυο επί 13 χρόνια

Ένας ακόμη άνδρας, ο 47χρονος Ντιν Χάμιλτον, είχε ήδη παραδεχθεί τον Φεβρουάριο κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικών επιθέσεων.

Ο δικαστής εξήρε την Τζοάν Γιανγκ για το «αξιοθαύμαστο θάρρος» που επέδειξε στη διάρκεια της διαδικασίας και προειδοποίησε τους καταδικασθέντες ότι θα πρέπει να αναμένουν πολυετείς ποινές φυλάκισης κατά την ανακοίνωση των ποινών στις 21 και 22 Δεκεμβρίου.

Κατά την αποχώρηση των κατηγορουμένων από την αίθουσα, τα μέλη της οικογένειας της γυναίκας αγκαλιάστηκαν, ενώ ένας αστυνομικός εθεάθη να κλαίει.

Το χρονικό της υπόθεσης

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο 50χρονος Φίλιπ Γιανγκ, πρώην δημοτικός σύμβουλος των Συντηρητικών στο Σουίντον, ο οποίος είχε υπηρετήσει στον δήμο από το 2007 έως το 2010.

Επί 13 χρόνια, ο Γιανγκ νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του στο οικογενειακό τους σπίτι, στην περιοχή του Γουίλτσιρ.

Παράλληλα, χρησιμοποιούσε ιστοσελίδες και εφαρμογές όπως οι Craigslist, Grindr και Fab Swingers για να επικοινωνεί με άλλους άνδρες και να τους προσκαλεί στο σπίτι, προκειμένου να κακοποιήσουν σεξουαλικά τη γυναίκα του χωρίς τη συναίνεσή της.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι είχε καταγράψει 480 προσωπικές φωτογραφίες και βίντεο της συζύγου του σε 200 διαφορετικές περιστάσεις, ενώ είχε αναρτήσει σχετικό υλικό στο Διαδίκτυο τουλάχιστον 500 φορές.

Η συντριπτική πλειονότητα των φωτογραφιών και των βίντεο είχε καταγραφεί μέσα στο οικογενειακό σπίτι.

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται το 2023, όταν η αστυνομία ενημερώθηκε ότι ο Φίλιπ Γιανγκ είχε αναρτήσει ακραίο πορνογραφικό υλικό στο Διαδίκτυο.

Ο ίδιος είχε ήδη δηλώσει ένοχος για 56 κατηγορίες. Στη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας χαρακτηρίστηκε «αποτρόπαιο τέρας».

Η αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά έναν ακόμη άνδρα που φέρεται να εμπλέκεται σε σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος της Τζοάν Γιανγκ. Σύμφωνα με την περιγραφή που έδωσαν οι Αρχές, πρόκειται για μεγαλόσωμο άνδρα, με έντονη τριχοφυΐα, ουλές στο πίσω μέρος του κεφαλιού κοντά ή ξυρισμένα μαλλιά και χαρακτηριστικό τατουάζ στην αριστερή πλευρά του στήθους.

Υπόθεση Πελικό της Βρετανίας: Δεν θα νιώσω ποτέ ξανά ασφαλής, λέει η γυναίκα που ο σύζυγός της νάρκωνε, βίαζε και «διαφήμιζε» κρυφά στο διαδίκτυο επί 13 χρόνια

Τζοάν Γιανγκ

Η υπόθεση της Τζοάν Γιανγκ παρουσιάζει έντονες ομοιότητες με εκείνη της Ζιζέλ Πελικό, της Γαλλίδας που συγκλόνισε τη διεθνή κοινή γνώμη όταν αποκαλύφθηκε ότι ο σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, τη νάρκωνε συστηματικά και προσκαλούσε δεκάδες αγνώστους να τη βιάσουν στο σπίτι τους.

Η Ζιζέλ Πελικό επέλεξε να παραιτηθεί από το δικαίωμα ανωνυμίας και να διεξαχθεί δημόσια η δίκη, επιδιώκοντας να μεταφέρει το αίσθημα ντροπής από τα θύματα στους δράστες.

Η πολύκροτη δίκη ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, με τον Ντομινίκ Πελικό να καταδικάζεται σε 20 χρόνια κάθειρξης και τους υπόλοιπους 50 κατηγορουμένους να κρίνονται ένοχοι για τουλάχιστον ένα αδίκημα.

Η υπόθεση προκάλεσε διεθνή συζήτηση για τη σεξουαλική βία, τη συναίνεση και την κακοποίηση γυναικών που βρίσκονται υπό την επήρεια ουσιών.

Οι ομοιότητες των δύο υποθέσεων ήταν τέτοιες ώστε οι Βρετανοί αστυνομικοί και εισαγγελείς ζήτησαν τη συνδρομή των Γάλλων ερευνητών που είχαν ασχοληθεί με την υπόθεση Πελικό, αξιοποιώντας την εμπειρία τους για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων.

Πηγή: protothema.gr