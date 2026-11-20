Όπως ανέφερε, στόχος είναι η συνάντηση των δύο ηγετών να λειτουργήσει ως προπομπός για τη διευρυμένη συνάντηση, υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια της ελληνοκυπριακής πλευράς επικεντρώνεται στην ουσιαστική συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν τη μεθοδολογία και την ουσία του Κυπριακού.

Ο κ. Λετυμπιώτης διευκρίνισε ότι η Κυβέρνηση δεν υποβαθμίζει τη σημασία των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ωστόσο σημείωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος εάν οι συζητήσεις περιορίζονται αποκλειστικά σε αυτά.

«Ο δικός μας στόχος είναι η συζήτηση επί της ουσίας, στη μεθοδολογία του Κυπριακού», ανέφερε, προσθέτοντας ότι επιδίωξη είναι να συζητηθούν οι πτυχές ουσίας και μεθοδολογίας που είχε θέσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Εξέφρασε, παράλληλα, την εκτίμηση ότι έχει διανυθεί σημαντική απόσταση στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, επισημαίνοντας πως η απουσία ανακοινώσεων για συγκεκριμένα μέτρα ή συμφωνίες δεν σημαίνει ότι ο διάλογος δεν έχει προχωρήσει.

«Αν κάποιος αναλογιστεί από πού ξεκινήσαμε και πού είμαστε σήμερα, θα καταλάβει ότι έχουμε διανύσει απόσταση», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν το 2017, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος εκτίμησε ότι ο ορίζοντας επίτευξης λύσης θα μπορούσε να είναι πολύ κοντά.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι ενδέχεται να παραμείνουν ανοικτά σημαντικά ζητήματα ενόψει μιας διευρυμένης συνάντησης, ακόμη και ζητήματα υπαρξιακής σημασίας. Όπως υπογράμμισε, καθοριστικό ρόλο στην πορεία προς τη διευρυμένη συνάντηση, αλλά και στην επιτυχία της, θα διαδραματίσει η στάση της Τουρκίας.

Τα σημεία διέλευσης και οι εκκρεμότητες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της διάνοιξης νέων σημείων διέλευσης, λέγοντας ότι οι δύο πλευρές είχαν φτάσει πολύ κοντά σε συμφωνία για το άνοιγμα δύο νέων οδοφραγμάτων.

Όπως ανέφερε, η συζήτηση παραμένει σε εξέλιξη, ενώ για το ζήτημα έχουν υποβληθεί δύο εναλλακτικές προτάσεις, με στόχο να απαντηθούν οι ανησυχίες της άλλης πλευράς. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει υπάρξει θετική ανταπόκριση.

Ειδικότερα για τα Κόκκινα, σημείωσε ότι το ζήτημα προσκρούει στη στάση του κατοχικού στρατού, προσθέτοντας πως το συγκεκριμένο σημείο είχε περιληφθεί στα τέσσερα σημεία διέλευσης που συζητήθηκαν.

Ο κ. Λετυμπιώτης υπεραμύνθηκε της επιμονής της Κυβέρνησης στο συγκεκριμένο αίτημα, χαρακτηρίζοντάς το δίκαιο και υπογραμμίζοντας ότι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης προϋποθέτει διάθεση για συζήτηση και εξέταση εναλλακτικών προτάσεων.

«Αν πραγματικά θέλουμε μέτρα που οικοδομούν εμπιστοσύνη, δεν μπορούν να προσκρούουν στην άρνηση της άλλης πλευράς, η οποία δεν συζητά καμία εναλλακτική», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η μη επιμονή δεν πρόκειται να φέρει αποτέλεσμα.

Ευρωτουρκικά: Προσέγγιση με κίνητρα προς την Τουρκία

Σε ό,τι αφορά τα Ευρωτουρκικά και τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι η Άγκυρα δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα και δεν μπορεί να συμμετάσχει.

Παράλληλα, εξήγησε ότι η προσέγγιση της Κυπριακής Δημοκρατίας βασίζεται στην παροχή κινήτρων προς την Τουρκία, με στόχο να διατηρηθεί κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η δική μας προσέγγιση είναι παροχής κινήτρων στην Τουρκία. Είναι μια προσέγγιση πρώτα καρότου, γιατί θεωρούμε ότι θέλουμε μια Τουρκία κοντά στην ΕΕ», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία επιχειρεί να καταδείξει στην Τουρκία ότι, εφόσον υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για όσα διακηρύττει, υπάρχει συγκεκριμένος δρόμος που μπορεί να ακολουθήσει. Σημείωσε, επίσης, ότι ανάλογη είναι η φιλοσοφία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Μάρτος Φίτο, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προσέγγισης.

Πάνω από €1 δισ. τα μέτρα στήριξης – Έκκληση προς τον ιδιωτικό τομέα

Τέλος, αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης που έλαβε η Κυβέρνηση, ο κ. Λετυμπιώτης δήλωσε ότι η συνολική τους αξία ξεπερνά το €1 δισεκατομμύριο.

Την ίδια ώρα, απηύθυνε έκκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να συμβάλει στην προσπάθεια στήριξης των νοικοκυριών, κάνοντας λόγο για την ανάγκη σύναψης μιας «συμμαχίας ευθύνης».

«Υπάρχει πίεση στα νοικοκυριά. Ευτυχώς έχουμε δυνατότητες», ανέφερε, χαιρετίζοντας παράλληλα την ανάληψη ιδιωτικών πρωτοβουλιών και τονίζοντας ότι η συμβολή όλων είναι απαραίτητη.