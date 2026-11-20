Μιλώντας στην εκπομπή του Sigma, "Πρωτοσέλιδο", ο αντιπρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, εκπροσωπώντας τους παιδιάτρους της Λεμεσού, εξέφρασε την έντονη διαφωνία του με τη συγκεκριμένη απόφαση, τονίζοντας ότι οι γονείς πρέπει να διατηρούν το δικαίωμα να επιλέγουν τον παιδίατρο που θα αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού τους από τη στιγμή της γέννησής του.

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη ιδιωτική νοσηλευτική μονάδα δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1980 από ομάδα γιατρών, μεταξύ των οποίων και παιδίατροι, με αποτέλεσμα να λειτουργήσει το μοναδικό ιδιωτικό παιδιατρικό τμήμα στην Κύπρο, δυναμικότητας 25 κλινών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, για δεκαετίες οι παιδίατροι είχαν τη δυνατότητα να νοσηλεύουν παιδιά και να παρευρίσκονται στους τοκετούς, χωρίς η πρακτική αυτή να αλλάξει ακόμη και μετά την ένταξη της κλινικής στο ΓεΣΥ.

Ωστόσο, από την 1η Νοεμβρίου ενημερώθηκαν ότι δεν θα μπορούν πλέον να παρέχουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Ο αντιπρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας εξέφρασε παράλληλα τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το θέμα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν δεχόμαστε να μετατραπούμε σε υπαλλήλους».

Όπως εξήγησε, η κλινική υποστηρίζει ότι μέσω της εργοδότησης παιδιάτρων θα διασφαλίζεται η 24ωρη κάλυψη των νοσηλευόμενων παιδιών. Ο ίδιος, ωστόσο, διερωτήθηκε κατά πόσο οι παιδίατροι δεν παρείχαν διαχρονικά την απαραίτητη φροντίδα και ανταπόκριση όταν καλούνταν να εξετάσουν τους μικρούς ασθενείς.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο δικαίωμα των γονιών να επιλέγουν τον γιατρό που εμπιστεύονται, ειδικά κατά τις πρώτες ώρες ζωής ενός νεογνού.

«Οι γονείς έχουν επιλέξει έναν συγκεκριμένο γιατρό, τον εμπιστεύονται και θέλουν να είναι αυτός που θα εξετάσει και θα παρακολουθήσει το παιδί τους», ανέφερε, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν μπορεί να στερείται από τους γονείς αυτή η δυνατότητα.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι σε περιπτώσεις πρόωρων τοκετών κάτω των 34 εβδομάδων είναι απαραίτητη η παρουσία νεογνολόγου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Παιδιατρικής Εταιρείας, για την ασφάλεια των νεογνών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στη Λεμεσό υπάρχει περιορισμένος αριθμός νεογνολόγων, γεγονός που καθιστά δύσκολη την απαίτηση παρουσίας τους σε κάθε τοκετό, ανεξαρτήτως περίπτωσης.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Παιδιατρική Εταιρεία έχει ήδη απευθυνθεί με επιστολές στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, στην Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου και στον Συνήγορο του Ασθενούς, αναμένοντας επίσημες απαντήσεις.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι στόχος της δημόσιας παρέμβασης είναι να ενημερωθεί ο κόσμος για όσα συμβαίνουν, τονίζοντας ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τους γιατρούς, αλλά πρωτίστως τα δικαιώματα των γονιών και την ποιότητα της παιδιατρικής φροντίδας.

«Δεν φοβόμαστε να μιλήσουμε δημόσια, γιατί θεωρούμε ότι το ζήτημα αφορά πρωτίστως τα δικαιώματα των γονιών, την ελεύθερη επιλογή γιατρού και την ποιότητα της παιδιατρικής φροντίδας που δικαιούται κάθε παιδί».