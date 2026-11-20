Όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα όπως ο Guardian και τo BBC, μετά από διαπραγματεύσεις αρχικά υπήρξε προκαταρκτική συμφωνία για την είσοδο 100.000 νέων πολιτών της ΕΕ έως 31 ετών στη Βρετανία κάθε χρόνο, στο πλαίσιο ενός νέου προγράμματος κινητικότητας. Σημειώνεται ότι η αρχική πρόταση έκανε λόγο για 50.000 - το 2024 η ΕΕ είχε προτείνει ένα σχήμα για άτομα ηλικίας 18-30 ετών που θα εργάζονταν ή θα σπούδαζαν για έως 4 χρόνια.

Η δεύτερη συμφωνία φέρεται να αφορά το ύψος των διδάκτρων για τους φοιτητές καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΕΕ απέσυρε την τελευταία στιγμή την απαίτησή της οι φοιτητές από τις χώρες της να καταβάλλουν δίδακτρα ίδια με εκείνα των Βρετανών συναδέλφων τους.

Η Βρετανία είχε αντιταχθεί έντονα στη διατύπωση της ΕΕ που προέβλεπε την καταβολή των εγχώριων διδάκτρων αντί για «σημαντικά μειωμένα» διεθνή δίδακτρα, με τον Guardian να αναφέρει ότι λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Πέμπτης επιτεύχθηκε συμβιβασμός, με την πρόβλεψη μιας «συμπληρωματικής συμφωνίας» που θα καθορίσει τις λεπτομέρειες μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Συμβιβασμός φέρεται να υπήρξε και με τη Γαλλία έπειτα από διαφωνία μεταξύ των κρατών-μελών σχετικά με το εύρος της συμμετοχής της Βρετανίας στη διαμόρφωση πολιτικών που συνδέονται με τη συμφωνία για τα τρόφιμα και τα ποτά.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε ζητήσει να έχει δικαίωμα ψήφου σε ορισμένες νομοθετικές διαδικασίες που αφορούν τα πρότυπα τροφίμων, όμως η Γαλλία αντιτάχθηκε έντονα και το Λονδίνο τελικά υποχώρησε. Αντί γι' αυτό, η Βρετανία θα καλείται να γνωμοδοτεί για τη νέα νομοθεσία σχετικά με τα τρόφιμα, ωστόσο το εύρος της συμμετοχής της μένει να αποσαφηνιστεί.

Στην σύνοδο κορυφής, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο ελπίζουν να υπογράψουν τρεις συμφωνίες, οι οποίες εκτιμάται ότι θα προσθέσουν 0,4% στο βρετανικό ΑΕΠ. Σε αυτές περιλαμβάνεται η ιδιαίτερα σημαντική συμφωνία για τα τρόφιμα και τα ποτά, η οποία αποτελούσε προεκλογική δέσμευση του Εργατικού Κόμματος.

Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2028, προβλέπει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα ευθυγραμμιστεί με τους κανόνες της ΕΕ για τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα (SPS), καθιστώντας τη Βρετανία αποδέκτη των κανόνων που θεσπίζει η Ένωση.

Πηγή: protothema.gr