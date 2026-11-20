Η εικόνα έφερε στο προσκήνιο πολλά ερωτήματα από πολίτες, οι οποίοι αναρωτιούνται κατά πόσο τα φίδια παραμένουν ενεργά αυτή την περίοδο, πότε αποσύρονται για τον χειμώνα και αν πράγματι πέφτουν σε χειμερία νάρκη.

Ωστόσο, η αντίληψη ότι τα φίδια κοιμούνται αδιάκοπα καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, σύμφωνα με ειδικούς ερπετολόγους.

Τι συμβαίνει με τα φίδια κατά τη διάρκεια του χειμώνα;

Σε αντίθεση με όσα πιστεύουν αρκετοί, τα φίδια δεν περνούν ολόκληρο τον χειμώνα σε βαθύ ύπνο, όπως συμβαίνει με ορισμένα θηλαστικά.

Κατά τους ψυχρότερους μήνες εισέρχονται σε μια κατάσταση μειωμένης δραστηριότητας, γνωστή ως brumation. Σε αυτή τη φάση αναζητούν προστατευμένα σημεία και κρυψώνες, ενώ ο μεταβολισμός τους επιβραδύνεται σημαντικά, με αποτέλεσμα να περιορίζουν την κατανάλωση ενέργειας.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι παραμένουν συνεχώς αδρανή. Σε περιόδους κατά τις οποίες επικρατούν υψηλότερες θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια, μπορούν να βγουν από τις κρυψώνες τους, προκειμένου να ζεσταθούν.

Η μεγαλύτερη δραστηριότητα των φιδιών παρατηρείται συνήθως από την άνοιξη και έπειτα, όταν αναζητούν τροφή, νερό και ευκαιρίες για αναπαραγωγή.

Πόσα είδη φιδιών υπάρχουν στην Κύπρο;

Στην Κύπρο έχουν καταγραφεί συνολικά οκτώ είδη φιδιών. Τρία από αυτά διαθέτουν δηλητήριο, ωστόσο μόνο ένα θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο για τον άνθρωπο: η οχιά, γνωστή στους περισσότερους ως φίνα (Macrovipera lebetina).

Πώς αναγνωρίζεται η φίνα;

Η φίνα, η οποία είναι επίσης γνωστή στην Κύπρο ως «κουφή» ή «κοντονούρα», ανήκει στην οικογένεια των οχιών και αποτελεί το μοναδικό είδος αυτής της οικογένειας που συναντάται στο νησί.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματά της είναι το ιδιαίτερα παχύ και στιβαρό σώμα της, με ανοιχτόχρωμη απόχρωση και αχνά σχέδια στην περιοχή της ράχης. Η ουρά της είναι πολύ κοντή, δημιουργώντας την εντύπωση ότι το σώμα της καταλήγει απότομα.

Εξίσου χαρακτηριστικό είναι το τριγωνικό σχήμα του κεφαλιού της, καθώς και οι κάθετες κόρες των ματιών της, οι οποίες προσαρμόζονται στις συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ενισχύοντας τη νυχτερινή της όραση.

Με τι τρέφεται και πώς κυνηγά;

Η διατροφή της αποτελείται κυρίως από μικρά θηλαστικά, όπως τρωκτικά, αλλά και πουλιά. Πρόκειται για θηρευτή που αξιοποιεί την ικανότητά του να παραμένει σχεδόν αόρατος στο φυσικό περιβάλλον, περιμένοντας υπομονετικά μέχρι να πλησιάσει το θήραμά του.

Όταν εντοπίσει την κατάλληλη ευκαιρία, επιτίθεται με αστραπιαία κίνηση και δαγκώνει τη λεία της, διοχετεύοντας το δηλητήριο. Στη συνέχεια αποσύρεται και περιμένει μέχρι αυτό να δράσει.

Είναι επιθετική απέναντι στον άνθρωπο;

Παρά τη φήμη που τη συνοδεύει, η φίνα δεν επιδιώκει την επαφή με τον άνθρωπο ούτε επιτίθεται χωρίς λόγο. Συνήθως δαγκώνει όταν αισθανθεί ότι απειλείται, όταν κάποιος επιχειρήσει να την πλησιάσει ή όταν πατηθεί κατά λάθος στο φυσικό της περιβάλλον.

Για τον λόγο αυτό, σε περίπτωση που εντοπιστεί φίνα, η ασφαλέστερη στάση είναι να διατηρηθεί απόσταση και να μην επιχειρηθεί οποιαδήποτε προσέγγιση ή μετακίνησή της.