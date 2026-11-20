Η ύπαρξη ελαττωματικού αερόσακου στο όχημα δύναται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών συστήνει τη μη χρήση των επηρεαζόμενων οχημάτων μέχρι την αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος.
Βάσει όσων αναφέρονται πιο πάνω, καλούνται οι ιδιοκτήτες των οχημάτων όπως επικοινωνήσουν με τον διανομέα του κατασκευαστή, που στην Κύπρο είναι η εταιρεία Dickran Ouzounian Co.LTD, για περαιτέρω οδηγίες.
|
|
Αρ. Εγγραφής Οχήματος
|
Αριθμός Πλαισίου
|
Κατασκευστής
|
1
|
KMK471
|
JTHBK262602004158
|
LEXUS
|
2
|
KMT157
|
JTHBB262802003948
|
LEXUS
|
3
|
KMU970
|
JTHBK262605000271
|
LEXUS
|
4
|
KNB528
|
JTHBB262402005762
|
LEXUS
|
5
|
KNB721
|
JTHBB262202005758
|
LEXUS
|
6
|
KNC182
|
JTHBK262305015102
|
LEXUS
|
7
|
KND569
|
JTHBB262502005656
|
LEXUS
|
8
|
KNJ465
|
JTHBB262702000314
|
LEXUS
|
9
|
KNV921
|
JTHBB262702002189
|
LEXUS
|
10
|
KNW348
|
JTHBB262202009812
|
LEXUS
|
11
|
KNY287
|
JTHBK262605000755
|
LEXUS
|
12
|
KPD628
|
JTHBK262705032193
|
LEXUS
|
13
|
KPS429
|
JTHBB262802015596
|
LEXUS
|
14
|
KPW816
|
JTHBB262002017066
|
LEXUS
|
15
|
KQF544
|
JTHBB262702018148
|
LEXUS
|
16
|
KQS958
|
JTHBK262202049520
|
LEXUS
|
17
|
KQX410
|
JTHBB262102015228
|
LEXUS
|
18
|
KRB440
|
JTHBB262X02021576
|
LEXUS
|
19
|
KRJ820
|
JTHBK262605047347
|
LEXUS
|
20
|
KRT917
|
JTHBB262702021356
|
LEXUS
|
21
|
KRZ598
|
JTHBB262602019145
|
LEXUS
|
22
|
KSH557
|
JTHBB262802025223
|
LEXUS
|
23
|
KSQ662
|
JTHBB262302028353
|
LEXUS
|
24
|
KTM785
|
JTHBB262502030606
|
LEXUS
|
25
|
KTP705
|
JTHBK262602053022
|
LEXUS
|
26
|
KUB565
|
JTHBB262602030534
|
LEXUS
|
27
|
KWE838
|
JTHBB262502034915
|
LEXUS
|
28
|
KWL027
|
JTHBB262202032751
|
LEXUS
|
29
|
KXH479
|
JTHBB262902015011
|
LEXUS
|
30
|
KXS123
|
JTHBB262702018716
|
LEXUS
|
31
|
KXX602
|
JTHBB262202037786
|
LEXUS
|
32
|
KXY906
|
JTHBB262302020995
|
LEXUS
|
33
|
KYL583
|
JTHBB262002007847
|
LEXUS
|
34
|
KZC302
|
JTHBB262902018586
|
LEXUS
|
35
|
KZE715
|
JTHBB262202011933
|
LEXUS
|
36
|
KZK208
|
JTHBB262502006046
|
LEXUS
|
37
|
KZT244
|
JTHBB262802038442
|
LEXUS
|
38
|
LAC346
|
JTHBB262702012852
|
LEXUS
|
39
|
LAG979
|
JTHBB262002036510
|
LEXUS
|
40
|
LAM988
|
JTHBB262002034966
|
LEXUS
|
41
|
LBD162
|
JTHBB262302021581
|
LEXUS
|
42
|
MAE889
|
JTHBB262002013471
|
LEXUS
|
43
|
MZN905
|
JTHBK262505015828
|
LEXUS
|
44
|
MZT757
|
JTHBB262002038161
|
LEXUS
|
45
|
NAB786
|
JTHBK262902027479
|
LEXUS
|
46
|
NAT862
|
JTHBB262702033801
|
LEXUS
|
47
|
NBE694
|
JTHBB262102036290
|
LEXUS
|
48
|
NBY714
|
JTHBB262002036989
|
LEXUS
|
49
|
NEB548
|
JTHBB262002000820
|
LEXUS
|
50
|
NEK411
|
JTHBB262102029694
|
LEXUS
|
51
|
NET967
|
JTHBX262102039644
|
LEXUS
|
52
|
NEZ184
|
JTHBB262602023356
|
LEXUS
|
53
|
NHK892
|
JTHBK262205142911
|
LEXUS
|
54
|
NKA753
|
JTHBB262402037630
|
LEXUS
|
55
|
NNH931
|
JTHBB262X02020556
|
LEXUS
|
56
|
NNK353
|
JTHBB262X02029886
|
LEXUS
|
57
|
NPP889
|
JTHBB262802034486
|
LEXUS
|
58
|
NPT977
|
JTHBB262602037127
|
LEXUS
|
59
|
NTY027
|
JTHBK262X05035430
|
LEXUS
|
60
|
PNX835
|
JTHBB262802037453
|
LEXUS
|
61
|
TKB224
|
JTHBB262602030257
|
LEXUS
|
62
|
KHR005
|
SB1BZ55L30E011273
|
TOYOTA
|
63
|
KJA706
|
SB1BZ55L10E015578
|
TOYOTA
|
64
|
KJH938
|
SB1KM20E30E093141
|
TOYOTA
|
65
|
KJJ074
|
SB1KZ20E80E089703
|
TOYOTA
|
66
|
KJL365
|
SB1KZ20E60E089957
|
TOYOTA
|
67
|
KJM704
|
SB1KM20E80E093765
|
TOYOTA
|
68
|
KJQ125
|
SB1KM20E10E094790
|
TOYOTA
|
69
|
KJQ338
|
SB1KZ20E50E092316
|
TOYOTA
|
70
|
KJV826
|
SB1KC28E70E001536
|
TOYOTA
|
71
|
KJX241
|
SB1KZ20E30E095358
|
TOYOTA
|
72
|
KJX402
|
SB1KM20E00E096210
|
TOYOTA
|
73
|
KJX685
|
SB1JC28E50E001451
|
TOYOTA
|
74
|
KKD891
|
SB1KZ20E80E096473
|
TOYOTA
|
75
|
KKE474
|
SB1KM20E30E098324
|
TOYOTA
|
76
|
KKF895
|
SB1KC28E90E004356
|
TOYOTA
|
77
|
KKH344
|
SB1KM20E30E098498
|
TOYOTA
|
78
|
KKJ510
|
SB1KM20E10E098922
|
TOYOTA
|
79
|
KKJ585
|
SB1KC28E80E005059
|
TOYOTA
|
80
|
KKL313
|
SB1KZ20E00E099500
|
TOYOTA
|
81
|
KKS728
|
SB1KC28E20E006739
|
TOYOTA
|
82
|
KKV161
|
SB1KC28E20E007292
|
TOYOTA
|
83
|
KKW868
|
SB1JC28E00E007898
|
TOYOTA
|
84
|
KKZ083
|
SB1JC28E60E008473
|
TOYOTA
|
85
|
KLA614
|
JTDBM28E400088270
|
TOYOTA
|
86
|
KLA996
|
SB1BR56L70E099985
|
TOYOTA
|
87
|
KLB674
|
SB1KZ20E80E101865
|
TOYOTA
|
88
|
KLD677
|
SB1KM20E00E104239
|
TOYOTA
|
89
|
KLD846
|
SB1BZ55L90E030748
|
TOYOTA
|
90
|
KLJ914
|
SB1KM20E10E100992
|
TOYOTA
|
91
|
KLK436
|
SB1KM20E20F000006
|
TOYOTA
|
92
|
KLK921
|
SB1KZ20E00E102931
|
TOYOTA
|
93
|
KLK943
|
SB1KM20E30E100914
|
TOYOTA
|
94
|
KLL060
|
SB1KM20E80F002455
|
TOYOTA
|
95
|
KLL220
|
SB1KM20E60F001269
|
TOYOTA
|
96
|
KLL503
|
SB1KZ20E50F001426
|
TOYOTA
|
97
|
KLP061
|
SB1KC28E40F002346
|
TOYOTA
|
98
|
KLW664
|
SB1KM20E40F006017
|
TOYOTA
|
99
|
KLW790
|
SB1BZ56L10E038907
|
TOYOTA
|
100
|
KLY136
|
SB1BR56L60E134287
|
TOYOTA
|
101
|
KLY911
|
SB1KM20E00F005978
|
TOYOTA
|
102
|
KMA060
|
SB1KM20E00F012171
|
TOYOTA
|
103
|
KMB169
|
SB1KC28E80F016525
|
TOYOTA
|
104
|
KMB847
|
SB1KC28E00F016549
|
TOYOTA
|
105
|
KMD489
|
SB1JM20E00F007161
|
TOYOTA
|
106
|
KMH526
|
SB1BZ56L40E042336
|
TOYOTA
|
107
|
KMN162
|
SB1BZ56L60E039096
|
TOYOTA
|
108
|
KMP989
|
JTDBM28E300095761
|
TOYOTA
|
109
|
KMV105
|
JTDBM28E200095959
|
TOYOTA
|
110
|
KMW071
|
SB1JC28E10F034263
|
TOYOTA
|
111
|
KMW496
|
SB1BZ56L50E045598
|
TOYOTA
|
112
|
KMY997
|
SB1KM20E60F029847
|
TOYOTA
|
113
|
KMZ994
|
SB1BZ56L30E048063
|
TOYOTA
|
114
|
KND637
|
SB1BZ56L70E050043
|
TOYOTA
|
115
|
KND655
|
SB1JC28E20F039861
|
TOYOTA
|
116
|
KND848
|
SB1KM20E90F034105
|
TOYOTA
|
117
|
KNE663
|
SB1KM20E90F032550
|
TOYOTA
|
118
|
KNG604
|
SB1BZ56L50E050087
|
TOYOTA
|
119
|
KNJ172
|
SB1KM20E80F037156
|
TOYOTA
|
120
|
KNK267
|
SB1BZ56L80E051721
|
TOYOTA
|
121
|
KNK307
|
JTDBM28E700096945
|
TOYOTA
|
122
|
KNL861
|
SB1BZ56L80E051766
|
TOYOTA
|
123
|
KNN495
|
SB1BZ56L30E052131
|
TOYOTA
|
124
|
KNT150
|
SB1BZ56L40E051991
|
TOYOTA
|
125
|
KNT245
|
SB1KM20E90F040695
|
TOYOTA
|
126
|
KNT589
|
SB1BZ56LX0E052546
|
TOYOTA
|
127
|
KNV561
|
SB1KM20E80F040395
|
TOYOTA
|
128
|
KNX340
|
SB1BZ56L30E051030
|
TOYOTA
|
129
|
KNX407
|
SB1BZ56LX0E053695
|
TOYOTA
|
130
|
KNZ623
|
SB1KZ20E60F046522
|
TOYOTA
|
131
|
KPA051
|
SB1KM20EX0F012159
|
TOYOTA
|
132
|
KPD520
|
SB1BZ56L10E052760
|
TOYOTA
|
133
|
KPE470
|
SB1JC28E90F059542
|
TOYOTA
|
134
|
KPE891
|
SB1BZ56L00E054628
|
TOYOTA
|
135
|
KPF018
|
SB1KM20E50F049989
|
TOYOTA
|
136
|
KPF322
|
SB1BZ56L60E055301
|
TOYOTA
|
137
|
KPF435
|
SB1KZ20E70F060753
|
TOYOTA
|
138
|
KPF830
|
SB1BZ56L30E055336
|
TOYOTA
|
139
|
KPG342
|
SB1KZ20E80F063080
|
TOYOTA
|
140
|
KPG787
|
SB1BZ56L00E056007
|
TOYOTA
|
141
|
KPH118
|
SB1BZ56L30E055370
|
TOYOTA
|
142
|
KPJ313
|
SB1BZ56L40E056852
|
TOYOTA
|
143
|
KPJ509
|
SB1BZ56L90E056667
|
TOYOTA
|
144
|
KPJ956
|
SB1BZ56LX0E056466
|
TOYOTA
|
145
|
KPK188
|
SB1BZ56L50E056567
|
TOYOTA
|
146
|
KPK581
|
SB1KZ20E10F069738
|
TOYOTA
|
147
|
KPL474
|
SB1BZ56L70E055971
|
TOYOTA
|
148
|
KPM291
|
SB1BZ56L90E055146
|
TOYOTA
|
149
|
KPM736
|
SB1BZ56L10E050359
|
TOYOTA
|
150
|
KPM986
|
SB1KM20E80F054636
|
TOYOTA
|
151
|
KPN705
|
SB1BZ56L30E056437
|
TOYOTA
|
152
|
KPN777
|
SB1BZ56L20E056817
|
TOYOTA
|
153
|
KPQ365
|
SB1KM20E70F052134
|
TOYOTA
|
154
|
KPR256
|
SB1BZ56L40E057273
|
TOYOTA
|
155
|
KPT474
|
SB1BZ56L40E058309
|
TOYOTA
|
156
|
KPX105
|
SB1BR56L60E192528
|
TOYOTA
|
157
|
KQA997
|
SB1BZ56L50E059565
|
TOYOTA
|
158
|
KQB113
|
SB1JC28E60F071003
|
TOYOTA
|
159
|
KQB929
|
SB1BZ56L30E059483
|
TOYOTA
|
160
|
KQF697
|
SB1BZ56LX0E060906
|
TOYOTA
|
161
|
KQJ621
|
SB1JC28E50F070649
|
TOYOTA
|
162
|
KQK008
|
SB1BZ56L70E060362
|
TOYOTA
|
163
|
KQK072
|
SB1BZ56L80E061214
|
TOYOTA
|
164
|
KQS908
|
SB1BZ56L10E062415
|
TOYOTA
|
165
|
KQU323
|
SB1BZ56L20E061175
|
TOYOTA
|
166
|
KRC540
|
SB1BZ56L50E063275
|
TOYOTA
|
167
|
KRF565
|
SB1BZ56L50E062451
|
TOYOTA
|
168
|
KRG869
|
SB1BZ56L60E063303
|
TOYOTA
|
169
|
KRK534
|
SB1BR56L10E198186
|
TOYOTA
|
170
|
KRK703
|
SB1BR56L70E195731
|
TOYOTA
|
171
|
KRN795
|
SB1BZ56L00E060400
|
TOYOTA
|
172
|
KRR244
|
SB1BZ56L50E063650
|
TOYOTA
|
173
|
KRT967
|
SB1BZ56L80E061472
|
TOYOTA
|
174
|
KRU756
|
SB1BZ56L20E060382
|
TOYOTA
|
175
|
KRX488
|
SB1BZ56L20E060575
|
TOYOTA
|
176
|
KRX932
|
SB1BZ56L10E062804
|
TOYOTA
|
177
|
KRX975
|
SB1BZ56L90E060962
|
TOYOTA
|
178
|
KSB094
|
SB1BZ56L20E063489
|
TOYOTA
|
179
|
KSJ895
|
SB1BZ56L90E067068
|
TOYOTA
|
180
|
KSK791
|
SB1BZ56L80E066817
|
TOYOTA
|
181
|
KSM200
|
SB1BD56L70E073269
|
TOYOTA
|
182
|
KSN228
|
SB1BZ56L50E065138
|
TOYOTA
|
183
|
KSN644
|
SB1BZ56L20E065033
|
TOYOTA
|
184
|
KSN768
|
SB1BJ56L80E110709
|
TOYOTA
|
185
|
KSS320
|
SB1BZ56L90E065269
|
TOYOTA
|
186
|
KTJ604
|
SB1BZ56LX0E064020
|
TOYOTA
|
187
|
KTP374
|
SB1BZ56L90E071069
|
TOYOTA
|
188
|
KUC422
|
SB1BZ56L30E071858
|
TOYOTA
|
189
|
KUC687
|
SB1BZ56L00E071767
|
TOYOTA
|
190
|
KUD590
|
SB1BZ56L40E071870
|
TOYOTA
|
191
|
KUD970
|
SB1BZ56L80E071516
|
TOYOTA
|
192
|
KUQ321
|
SB1BR56L40E220746
|
TOYOTA
|
193
|
KUW015
|
SB1BZ56L40E072064
|
TOYOTA
|
194
|
KVK677
|
SB1BZ56L80E069281
|
TOYOTA
|
195
|
KVP056
|
SB1BZ56L10E071678
|
TOYOTA
|
196
|
KVV681
|
SB1BZ56L70E072494
|
TOYOTA
|
197
|
KVW680
|
SB1BZ56L20E072435
|
TOYOTA
|
198
|
KWK920
|
SB1KW20E80E053857
|
TOYOTA
|
199
|
KZL209
|
SB1KC20E80F006394
|
TOYOTA
|
200
|
LAY355
|
SB1BR56L10E174020
|
TOYOTA
|
201
|
LBM511
|
JTDKZ20E300067567
|
TOYOTA
|
202
|
LBR093
|
SB1KC20E00F003019
|
TOYOTA
|
203
|
MAM220
|
SB1KZ20E40F018511
|
TOYOTA
|
204
|
MAP079
|
SB1KW20E10F014487
|
TOYOTA
|
205
|
MAZ164
|
SB1KM20E50F010786
|
TOYOTA
|
206
|
MBN692
|
SB1KC20E70E001399
|
TOYOTA
|
207
|
MMB163
|
SB1KW20EX0F000801
|
TOYOTA
|
208
|
MYA959
|
SB1KC20E70F001879
|
TOYOTA
|
209
|
MZT902
|
SB1KZ20E50F008702
|
TOYOTA
|
210
|
NAX419
|
JTDKM20E000080484
|
TOYOTA
|
211
|
NBA824
|
SB1DD56L00E076054
|
TOYOTA
|
212
|
NBH530
|
SB1KC20E00F005529
|
TOYOTA
|
213
|
NBT552
|
SB1DD56L90E091765
|
TOYOTA
|
214
|
NBZ131
|
SB1KZ20E50F029517
|
TOYOTA
|
215
|
NEA687
|
SB1KC20E80F003026
|
TOYOTA
|
216
|
NEB598
|
SB1DD56L80E095385
|
TOYOTA
|
217
|
NEE084
|
SB1DD56L10E093154
|
TOYOTA
|
218
|
NEE651
|
SB1KC20E80F048029
|
TOYOTA
|
219
|
NEE927
|
SB1KW20E10E053523
|
TOYOTA
|
220
|
NEH485
|
SB1KM20E40F027191
|
TOYOTA
|
221
|
NEH941
|
SB1DD56L80E098707
|
TOYOTA
|
222
|
NEK675
|
SB1KW20E50E055310
|
TOYOTA
|
223
|
NEM117
|
SB1KC20E70F010498
|
TOYOTA
|
224
|
NEX929
|
JTDKM20E000070442
|
TOYOTA
|
225
|
NEY075
|
SB1KZ20E20F028454
|
TOYOTA
|
226
|
NEY406
|
SB1DD56L00E093078
|
TOYOTA
|
227
|
NHH106
|
SB1KZ20E20F032844
|
TOYOTA
|
228
|
NHM319
|
SB1KC20EX0E009836
|
TOYOTA
|
229
|
NHM633
|
SB1DD56L70E099749
|
TOYOTA
|
230
|
NHP245
|
SB1KC20E00E003186
|
TOYOTA
|
231
|
NHX656
|
SB1KW20E30F011364
|
TOYOTA
|
232
|
NKB375
|
SB1KM20E10F053330
|
TOYOTA
|
233
|
NKH662
|
SB1KW20E30E059016
|
TOYOTA
|
234
|
NKY086
|
JTDKM20E200080793
|
TOYOTA
|
235
|
NMT651
|
SB1KZ20E80F043234
|
TOYOTA
|
236
|
NMZ314
|
SB1KW20EX0F015668
|
TOYOTA
|
237
|
NNK940
|
SB1DD56L90E040377
|
TOYOTA
|
238
|
NNN712
|
JTDKM20E700056859
|
TOYOTA
|
239
|
NPM894
|
SB1KW20E30E055404
|
TOYOTA
|
240
|
NPX867
|
SB1KC20E90F019610
|
TOYOTA
|
241
|
NPX994
|
SB1KZ20E70F034931
|
TOYOTA
|
242
|
NTE736
|
SB1KW20E20E053708
|
TOYOTA
|
243
|
NTT852
|
SB1KW20EX0F015640
|
TOYOTA
|
244
|
NXE325
|
SB1KW20E80F014597
|
TOYOTA
|
245
|
NYX627
|
SB1JZ20E60F004489
|
TOYOTA
|
246
|
PAN501
|
SB1DB56L00E067604
|
TOYOTA
|
247
|
PBB528
|
SB1KZ20E80F058087
|
TOYOTA
|
248
|
PYE367
|
SB1KW20E90F015984
|
TOYOTA
|
249
|
PYZ572
|
SB1KM28E50F034977
|
TOYOTA