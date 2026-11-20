Σε ανακοίνωσή της, σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, μετά τη συμπλήρωση της μέγιστης περιόδου απασχόλησης των τεσσάρων ετών, απαιτείτο ειδική έγκριση για την ανανέωση της άδειας παραμονής και εργασίας των αλλοδαπών εργαζομένων. Με τη νέα απόφαση, η πρόσθετη αυτή απαίτηση καταργείται, διευκολύνοντας τη συνέχιση της απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες σε επαγγέλματα όπως βοηθοί κουζίνας, φροντιστές, σερβιτόροι και εργαζόμενοι σε αρτοποιεία και τυροκομεία.

"Η απόφαση αποτελεί σημαντική θετική εξέλιξη για την αγορά εργασίας, καθώς συμβάλλει στην αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διατηρούν έμπειρο και ήδη εκπαιδευμένο προσωπικό, περιορίζοντας το κόστος, τη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις που συνεπάγεται η συνεχής αντικατάσταση εργαζομένων", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΙΓΕΕ, Ιάκωβος Πεμπετζιάν, δήλωσε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελούσε πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας και ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα προς τη σταθερότητα της απασχόλησης, τη διατήρηση της τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων.

Τόνισε επίσης ότι η ΠΟΙΓΕΕ διαχρονικά ενεργεί με γνώμονα όχι μόνο την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, αλλά και την εξυπηρέτηση των ευρύτερων αναγκών της εργοδοτικής πλευράς και της κυπριακής οικονομίας. "Η Ομοσπονδία επιδιώκει να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση μιας λειτουργικής, δίκαιης και αποτελεσματικής πολιτικής απασχόλησης, η οποία να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας και τη διασφάλιση ενός σταθερού και βιώσιμου εργασιακού περιβάλλοντος".

Καταληκτικά, η Ομοσπονδία επαναβεβαιώνει τη βούλησή της να συνεχίσει να συνεργάζεται εποικοδομητικά με το κράτος και τις αρμόδιες υπηρεσίες, καταθέτοντας τεκμηριωμένες εισηγήσεις και προτάσεις για τη συνεχή βελτίωση και απλοποίηση των διαδικασιών εργοδότησης αλλοδαπού προσωπικού. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία της ορθής εφαρμογής της ψηφιακής μεταρρύθμισης από τις κρατικές υπηρεσίες, μέσα από σωστό σχεδιασμό, λειτουργικές διαδικασίες και υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, ώστε ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός να διευκολύνει ουσιαστικά το έργο των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, να αναβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς εργασίας.