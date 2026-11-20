Μιλώντας στο ThemaOnline, ο κ. Δρουσιώτης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να εξεταστούν από την Κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι να διασφαλιστεί πως οι επιδοτήσεις και οι φορολογικές ελαφρύνσεις μεταφέρονται στο σύνολό τους στους πολίτες που τις έχουν ανάγκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προανήγγειλε την Πέμπτη (19/11) νέα έκτακτα μέτρα, σημειώνοντας ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν πολύ σύντομα και ότι από τα μέτρα θα επωφεληθεί η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών.

Τι θα μπορούσε να κάνει η Κυβέρνηση με τα αυξημένα έσοδα από τα καύσιμα

Αναφερόμενος στις δυνατότητες στήριξης των καταναλωτών, ο Μάριος Δρουσιώτης σημείωσε ότι η Κυβέρνηση θα μπορούσε να αξιοποιήσει μέρος των επιπρόσθετων εσόδων που προκύπτουν από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, διοχετεύοντας τα χρήματα αυτά προς τους πολίτες.

Όπως εξήγησε, κάθε φορά που αυξάνεται η τιμή των καυσίμων, το κράτος έχει επιπρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο 19%.

Ερωτηθείς με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να επιστρέψουν αυτά τα έσοδα στους καταναλωτές, ανέφερε ότι θα μπορούσαν να ενισχυθούν τα επιδόματα, όχι απαραίτητα μόνο για τα καύσιμα, αλλά και για άλλες κατηγορίες πολιτών που ενδεχομένως έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι η στήριξη θα μπορούσε να είναι πιο στοχευμένη, ώστε να κατευθύνεται σε όσους τη χρειάζονται περισσότερο.

«Δεν φτάνουν ολόκληρες οι επιδοτήσεις στους καταναλωτές»

Ωστόσο, το σημαντικότερο ζήτημα που θέτει ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών αφορά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται τα μέτρα στήριξης και κατά πόσο το όφελος καταλήγει τελικά στους πολίτες.

Όπως ανέφερε, η Κυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι επιδοτήσεις που παραχωρεί μεταφέρονται πραγματικά στους καταναλωτές, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει διαπιστωθεί ότι αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε στο σύνολό τους.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις επιδοτήσεις που αφορούν τα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, είτε πρόκειται για πετρέλαιο είτε για βενζίνη, σημειώνοντας ότι μέρος του οφέλους παραμένει στους πρατηριούχους αντί να καταλήγει στους καταναλωτές.

Αντίστοιχο ζήτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, παρατηρείται και με την εφαρμογή του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά είδη, τα οποία προηγουμένως επιβαρύνονταν με συντελεστή 5%.

Όπως επισήμανε, ούτε σε αυτή την περίπτωση το όφελος μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στους καταναλωτές, καθώς μέρος του παραμένει στις υπεραγορές.

Το ζητούμενο για τα νέα μέτρα

Ο Μάριος Δρουσιώτης υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό των νέων μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Όπως ανέφερε, θα πρέπει να εξευρεθεί τρόπος ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κρατικές ενισχύσεις και οι φορολογικές ελαφρύνσεις αποδίδουν το πραγματικό όφελος στους καταναλωτές.

Καταλήγοντας, χαρακτήρισε το συγκεκριμένο ζήτημα ως το μεγάλο πρόβλημα, τονίζοντας ουσιαστικά ότι η αποτελεσματικότητα των μέτρων δεν κρίνεται μόνο από τις αποφάσεις και τα ποσά που ανακοινώνονται, αλλά και από το κατά πόσο το όφελος φτάνει τελικά στον πολίτη.