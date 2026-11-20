Πρόκειται για την αποστολή BepiColombo, η οποία θα γίνει μόλις η δεύτερη στην ιστορία που θα τεθεί σε τροχιά γύρω από τον Ερμή.

Το Σάββατο (21/11), οι υπεύθυνοι της αποστολής θα θέσουν το σκάφος σε τροχιά.

Ένα ταξίδι γεμάτο δυσκολίες

Για τους ερευνητές, η αποστολή – που κόστισε 1,6 δισ. ευρώ – αναμένεται να τους βοηθήσει να ακτανοήσουν πώς σχηματίστηκε ο Ερμής τόσο κοντά στον Ήλιο, γιατί διαθέτει μαγνητικό πεδίο και ποια είναι η σύσταση του πάγου που κρύβεται στους κρατήρες του, οι οποίοι βρίσκονται μόνιμα στη σκιά.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, η αναμονή ήταν μεγάλη», δήλωσε η καθηγήτρια Έμα Μπάνς από το Πανεπιστήμιο του Λέστερ, η οποία δουλεύει στο έργο εδώ και 20 χρόνια.

Το ταξίδι προς τον Ερμή ενέχει ασυνήθιστες δυσκολίες για την αποστολή.

Επειδή ο πλανήτης βρίσκεται κοντά στο κέντρο του ηλιακού συστήματος, τα διαστημικά σκάφη επιταχύνονται λόγω της βαρύτητας του Ήλιου και πρέπει να ξοδεύουν μεγάλο μέρος του χρόνου τους φρενάροντας, ώστε να μην τον προσπεράσουν με μεγάλη ταχύτητα.

Θα περάσουν αρκετοί μήνες πριν οι επιστήμονες ξεκινήσουν τις παρατηρήσεις του Ερμή.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, το σκάφος θα διαχωριστεί σε δύο δορυφόρους - έναν ευρωπαϊκό και έναν ιαπωνικό- οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν ελιγμούς για να μπουν σε διαφορετικές πολικές τροχιές γύρω από τον πλανήτη.

Οι έρευνες αναμένεται να ξεκινήσουν τον Απρίλιο της επόμενης χρονιάς.

Ο ευρωπαϊκός δορυφόρος, με την ονομασία Mercury Planetary Orbiter (MPO), θα χαρτογραφήσει την επιφάνεια και τη σύσταση του πλανήτη σε υψηλή ανάλυση και θα μελετήσει το εσωτερικό του, ώστε να ρίξει φως στο περιεχόμενο και τη σύσταση του ασυνήθιστα μεγάλου πυρήνα του.

Ο ιαπωνικός δορυφόρος θα μετρήσει το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη και την εξώσφαιρα νατρίου του, δηλαδή το εξαιρετικά λεπτό στρώμα αερίων και ατόμων που περιβάλλει τον πλανήτη.

Η αποστολή θα διαρκέσει τρία χρόνια

Ο Ερμής είναι μόλις κατά 50% μεγαλύτερος από τη Σελήνη, αλλά έχει τετραπλάσια μάζα. Ένα από τα ερωτήματα που θα διερευνήσει η αποστολή είναι γιατί ο πλανήτης έχει τόσο μεγάλη πυκνότητα.

Ο μικρός αυτός πλανήτης χρειάζεται 58 γήινες ημέρες για να ολοκληρώσει μία πλήρη περιστροφή γύρω από τον άξονά του, γεγονός που σημαίνει ότι ένα δεδομένο σημείο στην επιφάνειά του μπορεί να βιώνει φως ημέρας για τρεις μήνες και στη συνέχεια νύχτα για άλλους τρεις.

Απέχει από τον Ήλιο λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο της απόστασης της Γης, μόλις 36 εκατομμύρια μίλια. Την ημέρα, η θερμοκρασία στο έδαφος φτάνει τους 450 °C, ενώ τη νύχτα πέφτει στους -180 °C.

Τα διαστημικά σκάφη αναμένεται να βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον Ερμή για περίπου τρία χρόνια, μετά τα οποία θα ξεμείνουν από καύσιμα, θα χάσουν ύψος και τελικά θα συντριβούν στην επιφάνειά του. «Δυστυχώς, δεν θα επιστρέψουν», είπε η Μπάνς.