Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΤΑΠ, ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 2.000 κλίνες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή σεζόν και αντιστοιχεί περίπου στο 45% του συνόλου των αδειούχων κλινών της επαρχίας.

Τα διαθέσιμα καταλύματα καλύπτουν όλες τις κατηγορίες, ενώ οι περισσότερες μονάδες που αναστέλλουν τις εργασίες τους το κάνουν κυρίως από τον Δεκέμβριο έως τον Φεβρουάριο.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τα καταλύματα βραχυπρόθεσμης μίσθωσης που παραμένουν ανοικτά είτε εποχιακά είτε σε ετήσια βάση.

Παρόλο που η Πάφος διαθέτει ικανοποιητική χειμερινή αεροπορική σύνδεση —με περίπου 150 εισερχόμενες πτήσεις την εβδομάδα από 42 αεροδρόμια— καθώς και ενισχυμένη αναγνωρισιμότητα σε βασικές τουριστικές αγορές, ο φετινός χειμώνας αναμένεται να παρουσιάσει αρκετές δυσκολίες, προστίθεται.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΑΠ απευθύνει έκκληση προς την Πολιτεία για παροχή γενναιόδωρων κινήτρων για τη χειμερινή περίοδο και χάραξη πολιτικών που θα θωρακίσουν την ανταγωνιστικότητα, μειώνοντας το υψηλό λειτουργικό κόστος των ξενοδοχειακών, τουριστικών και επισιτιστικών επιχειρήσεων.

Ζητά επίσης εντατικοποίηση της προώθησης του προορισμού στις χώρες-πηγές τουρισμού για αλλαγή της εικόνας του προορισμού από προορισμό ηλίου και θάλασσας σε προορισμό ολόχρονων εμπειριών.

Εισηγείται την εξέταση του ενδεχόμενου παροχής ενισχυμένης στήριξης προς αεροπορικές εταιρείες και διοργανωτές ταξιδίων (tour operators), με στόχο την άμβλυνση της εποχικότητας και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Μεσοπρόθεσμος στόχος της τουριστικής Πάφου είναι να διατηρούνται σε λειτουργία περίπου 17.000 αδειούχες κλίνες με υψηλές πληρότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σημειώνεται.

ΚΥΠΕ