Η Χουάνγκ, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας Megaspeed με έδρα τη Σιγκαπούρη, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πολύπλευρης υπόθεσης, καθώς οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών τη θεωρούν ύποπτη για συνεργασία με την κινεζική κατασκοπεία. Παράλληλα, η αποκάλυψη της εξωσυζυγικής σχέσης της με τον συνιδρυτή και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έχει προκαλέσει σοβαρή κρίση στην αμερικανική εταιρεία.

Σύμφωνα με τo δημοσίευμα, επιχειρήσεις συνδεδεμένες με την Άλις Χουάνγκ αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου δικτύου κινεζικών εταιρειών τεχνολογίας και αμυντικών προμηθευτών.

Τα ευρήματα προστίθενται σε προηγούμενη έρευνα, η οποία αποκάλυψε πώς ένα δίκτυο εταιρειών στη Σιγκαπούρη, στη Μαλαισία και στην Κίνα επέτρεπε σε κινεζικές επιχειρήσεις να αποκτούν πρόσβαση στην τεχνολογία της Nvidia, παρά τους περιορισμούς που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται πλέον είναι εάν η προηγμένη αμερικανική τεχνολογία, η οποία προορίζεται για εμπορικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, καταλήγει να χρησιμοποιείται σε ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα με στρατιωτικές εφαρμογές.

Η Άλις Χουάνγκ, ο σύζυγός της και η Megaspeed

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Άλις Χουάνγκ συνδέεται στενά με τον σύζυγό της, Κανγκ Γουέι, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χρηματοοικονομικό τομέα στην Κίνα.

Το 2023, καθώς η παγκόσμια ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη αυξανόταν με ταχύτατους ρυθμούς, το ζευγάρι παρουσίαζε σε επενδυτές στη Σαγκάη ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξης επιχειρήσεων υπολογιστικής ισχύος στη Νοτιοανατολική Ασία.

Σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα των New York Times, στις συναντήσεις με υποψήφιους επενδυτές γινόταν επίκληση της στενής προσωπικής σχέσης της Άλις Χουάνγκ με τον τότε επικεφαλής της Nvidia.

Η σχέση αυτή παρουσιαζόταν ως σημαντικό πλεονέκτημα για την εξασφάλιση προηγμένων μικροτσίπ, τα οποία είχαν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο περιζήτητα τεχνολογικά προϊόντα παγκοσμίως.

Η Megaspeed, εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παροχή υπολογιστικής ισχύος μέσω κέντρων δεδομένων, αγόρασε τα επόμενα χρόνια επεξεργαστές της Nvidia αξίας άνω των 4 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ωστόσο, πίσω από την εμπορική ανάπτυξη της Megaspeed βρισκόταν ένα σύνθετο δίκτυο συνεργασιών, το οποίο συνέδεε τη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία με μεγάλες κινεζικές επιχειρήσεις.

Ο ρόλος της Alibaba και οι στρατιωτικές διασυνδέσεις

Κεντρική θέση στο δίκτυο κατείχε η Alibaba, ο κινεζικός τεχνολογικός κολοσσός που αναδείχθηκε σε σημαντικό πελάτη και οικονομικό υποστηρικτή της Megaspeed.

Σύμφωνα με τους New York Times, η Alibaba είχε τη δυνατότητα να αξιοποιεί προηγμένους επεξεργαστές της Nvidia μέσω υποδομών που λειτουργούσαν εκτός κινεζικού εδάφους.

Η συγκεκριμένη σχέση αποκτά ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας των διασυνδέσεων της Alibaba με το Zhejiang Lab, ένα μεγάλο ερευνητικό εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο έχει αναπτύξει συνεργασίες με φορείς που συνδέονται με τον κινεζικό στρατό.

Το Zhejiang Lab ιδρύθηκε το 2017 με τη συμμετοχή της Alibaba και κινεζικών κρατικών φορέων, ενώ το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, κυβερνοασφάλειας και προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η αμερικανική εφημερίδα, ερευνητές του εργαστηρίου έχουν ασχοληθεί με τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένες κυβερνοεπιθέσεις, εντοπισμό ευπαθειών πληροφοριακών συστημάτων και προσομοιώσεις στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Μεταξύ των ερευνητικών εργασιών που εντοπίστηκαν περιλαμβάνεται και μελέτη για την αξιοποίηση υπολογιστικών προσομοιώσεων σε σενάρια στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον ναυτικών δυνάμεων.

Η ύπαρξη αυτών των διασυνδέσεων προκαλεί ανησυχία στις ΗΠΑ, δεδομένου ότι η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα, ακριβώς για να εμποδίσει τη στρατιωτική αξιοποίησή τους.

Δεν έχει αποδειχθεί, πάντως, ότι οι συγκεκριμένοι επεξεργαστές που προμηθεύτηκε η Megaspeed μέσω της Nvidia κατέληξαν στο Zhejiang Lab ή χρησιμοποιήθηκαν σε στρατιωτικά προγράμματα.

Ο άνθρωπος που συνδέει την Alibaba με τη Nvidia

Ένα ακόμη πρόσωπο που εμφανίζεται στην έρευνα είναι ο Γουάνγκ Τζιαν, πρώην επικεφαλής τεχνολογίας της Alibaba και σημερινός διευθυντής του Zhejiang Lab.

Ο Γουάνγκ διατηρεί μακροχρόνια επαγγελματική και προσωπική σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ.

Οι δύο άνδρες είχαν εμφανιστεί μαζί σε δημόσια εκδήλωση στο Πεκίνο το 2025, όπου ο τότε επικεφαλής της Nvidia είχε εκφράσει τον θαυμασμό του για το έργο του Κινέζου επιστήμονα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους New York Times, ο Γουάνγκ είχε αναλάβει και ρόλο ειδικού συμβούλου στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Αμυντικής Τεχνολογίας του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας.

Το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο είχε περιληφθεί ήδη από το 2015 σε αμερικανική λίστα εμπορικών περιορισμών, λόγω ανησυχιών για τη χρήση προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων σε προσομοιώσεις πυρηνικών εκρήξεων.

Δεν είναι σαφές εάν ο Τζένσεν Χουάνγκ γνώριζε το εύρος των στρατιωτικών διασυνδέσεων του Zhejiang Lab.

Πάντως, οι επαγγελματικές σχέσεις που είχαν αναπτυχθεί επί χρόνια ανάμεσα σε στελέχη της Nvidia και μεγάλων κινεζικών επιχειρήσεων βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο του ελέγχου των αμερικανικών αρχών.

Πώς η Κίνα αποκτούσε πρόσβαση σε μικροτσίπ μέσω της Μαλαισίας

Μία από τις σημαντικότερες πτυχές της υπόθεσης αφορά τον τρόπο με τον οποίο κινεζικές εταιρείες αποκτούσαν πρόσβαση σε προηγμένους επεξεργαστές χωρίς αυτοί να εισάγονται απαραίτητα στην Κίνα.

Σύμφωνα με την έρευνα των New York Times, η Megaspeed και συνδεδεμένες επιχειρήσεις αξιοποιούσαν κέντρα δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ασία.

Στη Μαλαισία, η θυγατρική Speedmatrix διαχειριζόταν επεξεργαστές Nvidia σε εγκατάσταση του ομίλου YTL, εξυπηρετώντας υπολογιστικές ανάγκες της Alibaba.

Μέσω αυτής της διάρθρωσης, κινεζικές εταιρείες μπορούσαν να χρησιμοποιούν εξ αποστάσεως προηγμένα υπολογιστικά συστήματα που βρίσκονταν σε τρίτες χώρες.

Η πρόσβαση πραγματοποιούνταν μέσω δικτύων οπτικών ινών και διεθνών τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων.

Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις μπορούσαν να αξιοποιούν την υπολογιστική ισχύ των αμερικανικών μικροτσίπ χωρίς να χρειάζεται να τα μεταφέρουν φυσικά στην Κίνα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν την ανησυχία ότι αντίστοιχες υποδομές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης με στρατιωτικές εφαρμογές.

Η έρευνα καταγράφει επίσης σχέσεις της Megaspeed με την Aivres, αμερικανική θυγατρική του κινεζικού τεχνολογικού ομίλου Inspur, ο οποίος έχει συνδεθεί με δραστηριότητες προμήθειας τεχνολογίας για τον κινεζικό στρατό.

Οι υποψίες κατασκοπείας και η σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ

Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν αποκαλύφθηκε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούσαν την Άλις Χουάνγκ ύποπτη για συνεργασία με το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας.

Σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα των New York Times, οι αμερικανικές αρχές είχαν συγκεντρώσει πληροφορίες που υποδείκνυαν ότι η Κινέζα επιχειρηματίας είχε στρατολογηθεί προκειμένου να συλλέγει πληροφορίες για τον επικεφαλής της Nvidia.

Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάστηκαν ήταν εάν η σχέση της με τον Τζένσεν Χουάνγκ μπορούσε να αξιοποιηθεί ώστε να επηρεαστεί η στάση της εταιρείας απέναντι στους περιορισμούς εξαγωγών προηγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα.

Η αποκάλυψη της εξωσυζυγικής σχέσης τους προκάλεσε σοβαρή κρίση στη Nvidia, ενώ ο Τζένσεν Χουάνγκ αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον Νοέμβριο.

Η κινεζική κυβέρνηση απορρίπτει τις καταγγελίες περί κατασκοπείας, χαρακτηρίζοντάς τες αβάσιμες.

Η εμπλοκή της Άλις Χουάνγκ στις δραστηριότητες των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών παραμένει ισχυρισμός των αμερικανικών αρχών και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δικαστικά αποδεδειγμένο γεγονός.

Έρευνα για τη Megaspeed και πολιτική πίεση στην Ουάσινγκτον

Παράλληλα με τις αποκαλύψεις για τις στρατιωτικές διασυνδέσεις, η Megaspeed βρίσκεται υπό έρευνα από τις αμερικανικές αρχές για ενδεχόμενη παράνομη διοχέτευση προηγμένων μικροτσίπ στην Κίνα.

Τα υπουργεία Εμπορίου και Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν επιβεβαιώσει ότι η εταιρεία ελέγχεται για πιθανές παραβιάσεις των περιορισμών εξαγωγών.

Η έρευνα έχει προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με το Reuters, Δημοκρατικοί βουλευτές ξεκίνησαν νέα διερεύνηση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η Nvidia άσκησε επιρροή στον τρόπο με τον οποίο το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου χειρίστηκε την υπόθεση της Megaspeed.

Σε επιστολή τους προς τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, οι βουλευτές ζητούν εξηγήσεις και έγγραφα σχετικά με τις επαφές της Nvidia με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Από την πλευρά της, η Nvidia υποστηρίζει ότι συνεργάζεται με τις αμερικανικές αρχές και τηρεί τους ισχύοντες κανόνες.

Η Megaspeed δηλώνει επίσης ότι συμμορφώνεται με τη νομοθεσία και ότι οι σχετικές έρευνες δεν έχουν καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα. Παράλληλα, η Alibaba έχει απορρίψει τις καταγγελίες ότι παρέχει υπηρεσίες στον κινεζικό στρατό, τονίζοντας ότι οι συμβατικοί όροι των υπηρεσιών cloud απαγορεύουν τη στρατιωτική χρήση τους.

Η πραγματική διάσταση του σκανδάλου

Οι νέες αποκαλύψεις μεταφέρουν το επίκεντρο της υπόθεσης από την προσωπική σχέση του πρώην επικεφαλής της Nvidia με την Άλις Χουάνγκ σε ένα πολύ ευρύτερο ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον ο τρόπος με τον οποίο προηγμένη αμερικανική τεχνολογία μπορεί να φτάσει, άμεσα ή έμμεσα, σε κινεζικές επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς με στρατιωτικές διασυνδέσεις.

Η υπόθεση αναδεικνύει τα κενά που μπορούν να εμφανιστούν στους ελέγχους εξαγωγών όταν η πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ πραγματοποιείται μέσω εταιρειών, θυγατρικών και κέντρων δεδομένων εγκατεστημένων σε διαφορετικές χώρες.

Για την Ουάσινγκτον, το διακύβευμα δεν περιορίζεται στον έλεγχο των εμπορικών συναλλαγών της Nvidia. Αφορά και την προσπάθεια των ΗΠΑ να διατηρήσουν το τεχνολογικό τους προβάδισμα σε έναν τομέα που θεωρείται καθοριστικός για την οικονομική και στρατιωτική ισχύ των επόμενων δεκαετιών.

Οι έρευνες για το επιχειρηματικό δίκτυο της Άλις Χουάνγκ, τις δραστηριότητες της Megaspeed και τις πιθανές παραβιάσεις των αμερικανικών περιορισμών συνεχίζονται, με τις νέες αποκαλύψεις να εντείνουν την πίεση για αυστηρότερους ελέγχους στη διεθνή αγορά επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.

Protothema.gr