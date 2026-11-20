Ο Σάπιτς, προβεβλημένη προσωπικότητα του εθνικιστικού κόμματος SNS, το οποίο βρισκόταν στην εξουσία στη Σερβία μέχρι την ήττα του στις βουλευτικές εκλογές του περασμένου μήνα, κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε στο πρόσωπο τη δημοτική σύμβουλο Τατιάνα Μίτσιτς.

«Το θύμα υπέστη κατάγματα από τη μύτη έως την άνω γνάθο, καθώς και τραύματα στον λαιμό και το δεξί χέρι, που συνιστούν ένα σοβαρό σύνολο τραυματισμών», τόνισε η εισαγγελία σε ανακοίνωσή της. Ο δήμαρχος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών.

Το αντιπολιτευτικό κίνημα Kreni-Promeni, στο οποίο ανήκει η Μίτσιτς, κατηγόρησε τον Σάπιτς ότι επιτέθηκε σε αυτήν και τον σύζυγό της το βράδυ της 28ης Σεπτεμβρίου σε προάστιο του Βελιγραδίου και δημοσίευσε στο διαδίκτυο βίντεο από την επίθεση και τα τραύματα στο πρόσωπο του θύματος.

Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, ανακριθείς από την αστυνομία, αρνήθηκε ότι επιτέθηκε στη δημοτική σύμβουλο, παραδεχόμενος μόνο ότι είχε έναν έντονο καβγά και μια συμπλοκή με τον σύζυγό της.

Ωστόσο, η εισαγγελία ανέφερε ότι ανέκρινε μάρτυρες, εξέτασε βιντεοσκοπημένα πλάνα και συμβουλεύτηκε ιατρικές γνωματεύσεις πριν από την απαγγελία κατηγοριών. Κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν την παραίτηση του δημάρχου, κάτι που εκείνος αρνήθηκε.

Το SNS, το οποίο κυβέρνησε τη Σερβία για 14 χρόνια, έχασε την εξουσία στη χώρα μετά τη σαρωτική νίκη του κινήματος με επικεφαλής τους φοιτητές στις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου, αλλά διατηρεί τον έλεγχο του δήμου του Βελιγραδίου.

Protothema.gr