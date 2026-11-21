Το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου θα είναι κλειστό για την κυκλοφορία από τις 7:00 το πρωί μέχρι τη 13:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, για σκοπούς εξετάσεων και αναπαράστασης θανατηφόρου δυστυχήματος που διερευνάται από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων.

Η τροχαία κίνηση προς Πάφο θα διοχετεύεται στη σήραγγα στην κατεύθυνση προς Λεμεσό, που θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση, προς Λεμεσό και προς Πάφο.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, που καλούνται να κινούνται με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση στην περιοχή και τις οδηγίες των επί καθήκοντι αστυνομικών.