Οι είσοδοι του σταδίου θα ανοίξουν για το κοινό η ώρα 15:00. Προτρέπονται οι φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο, το αργότερο μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, για αποφυγή δικής τους ταλαιπωρίας.

Διευκρινίζεται ότι φίλαθλοι που θα φθάσουν αργοπορημένα στο στάδιο, ενδέχεται να εισέλθουν σε αυτό μετά την έναρξη του αγώνα.

Θα διεξάγεται ειδικός έλεγχος στα παιδικά εισιτήρια εισόδου και ενδεχομένως να ζητηθεί η παρουσίαση πολιτικής ταυτότητας.

Όλοι οι εισερχόμενοι στις κερκίδες πρέπει να φέρουν την κάρτα φιλάθλου τους και να την επιδεικνύουν μαζί με το εισιτήριο εισόδου.

Ανακοινώνεται ότι:

Οι φίλαθλοι της ομάδας της Ομόνοιας θα καταλάβουν τις δυτικές, βόρειες και ανατολικές κερκίδες του σταδίου. Ως εκ τούτου, οι φίλαθλοι προτρέπονται να κατευθυνθούν προς το στάδιο μέσω της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού, μέσω του κυκλικού κόμβου του Γ.Σ.Π. και των φώτων τροχαίας Ορφανίδη και να ακολουθούν τις οδηγίες των μελών της Αστυνομίας.

Ομόνοια

Κατά την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα θα λειτουργήσουν τα δυτικά και βόρεια ταμεία για τους φιλάθλους της Ομόνοιας μόνο. Τα ταμεία θα ανοίξουν η ώρα 15:00.

ΑΠΟΕΛ

Οι φίλαθλοι του ΑΠΟΕΛ θα καταλάβουν τις νότιες κερκίδες του σταδίου, ως εκ τούτου, προτρέπονται να κατευθυνθούν στο στάδιο μέσω του κυκλικού κόμβου του Γ.Σ.Π. και της Λεωφόρου Ανεξαρτησίας. Να σταθμεύσουν τα οχήματα τους στον νότιο χώρο στάθμευσης οχημάτων.

Οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ, μετά τη λήξη του αγώνα, θα παραμείνουν στις κερκίδες του σταδίου μέχρι την πλήρη αποχώρηση των οπαδών της Ομόνοιας, για λόγους ασφαλείας και προς αποφυγή ενδεχόμενης συνάντησης των οπαδών των δύο ομάδων. Η αποχώρησή τους θα πραγματοποιηθεί κατόπιν οδηγιών της Αστυνομίας.

Τονίζεται σε όλους ότι:

 Η είσοδος στο στάδιο επιτρέπεται μόνο σε όσους κατέχουν και επιδεικνύουν ισχύουσα Κάρτα Φιλάθλου και εισιτήριο του συγκεκριμένου αγώνα.

 Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά στο στάδιο φωτοβολίδων, κροτίδων, πυροτεχνημάτων και οποιωνδήποτε άλλων επικίνδυνων αντικειμένων.

 Απαγορεύεται η μεταφορά και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, τόσο στον περιβάλλοντα χώρο όσο και εντός του σταδίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 Απαγορεύεται η μεταφορά και ανάρτηση πανό πολιτικού, ρατσιστικού, υβριστικού ή άλλου προκλητικού περιεχομένου, καθώς και η χρήση ενδυμάτων που φέρουν πολιτικά σύμβολα ή μηνύματα τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν ένταση.

 Απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων και η αναγραφή ή αναπαραγωγή συνθημάτων με οποιονδήποτε τρόπο στον περιβάλλοντα χώρο, στους τοίχους του σταδίου και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο.

 Απαγορεύεται η είσοδος στο στάδιο σε φιλάθλους που μεταφέρουν σακίδια ώμου, προστατευτικά κράνη μοτοσικλετιστών ή άλλα αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκρυψη των χαρακτηριστικών του προσώπου τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

 Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και το σκαρφάλωμα ή η παραμονή πάνω στα κιγκλιδώματα του σταδίου.

 Απαγορεύεται η ρίψη αντικειμένων προς τον αγωνιστικό χώρο, τις κερκίδες ή οποιοδήποτε πρόσωπο εντός του Σταδίου.

 Απαγορεύεται η εκφώνηση ή ανάρτηση ρατσιστικών μηνυμάτων και η χρήση συνθημάτων που υποκινούν μίσος, προσβάλλουν την αξιοπρέπεια προσώπων ή στρέφονται εναντίον ποδοσφαιριστών, αξιωματούχων ή φιλάθλων.

 Απαγορεύεται η μεταφορά και χρήση τηλεβόων με αποσπώμενες μπαταρίες, καθώς και η αφαίρεση και ρίψη των μπαταριών εντός του σταδίου, λόγω του κινδύνου τραυματισμού φιλάθλων. Η συγκεκριμένη απαγόρευση εφαρμόζεται ισότιμα στους φιλάθλους και των δύο ομάδων.

 Απαγορεύεται αυστηρά η στάση και στάθμευση κατά μήκος της οδού Φωτίου, μετά το τρίτο βοηθητικό γήπεδο, η οποία οδηγεί προς τη Λεωφόρο Ανεξαρτησίας. Οι παραβάτες θα καταγγέλλονται εξωδίκως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 Οι φίλαθλοι καλούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Αστυνομίας και του προσωπικού ασφαλείας του σταδίου και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που ενδέχεται να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Οποιοσδήποτε δεν συμμορφώνεται με τους πιο πάνω κανόνες ενδέχεται να απομακρυνθεί από το στάδιο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, ακόμη και αν κατέχει νόμιμο εισιτήριο, χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα αποζημίωσης έναντι των αρμόδιων αρχών του σταδίου.

Επιπρόσθετα, οι παραβάτες ενδέχεται να συλληφθούν και να αντιμετωπίσουν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής χρηματικού προστίμου.

Η Αστυνομία τονίζει ότι δεν θα επιδειχθεί καμία ανοχή σε συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των φιλάθλων. Καλούνται όλοι οι φίλαθλοι να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Αστυνομίας και του προσωπικού ασφαλείας, συμβάλλοντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Τα σημεία συλλογής προσωπικών αντικειμένων και για τις δύο ομάδες είναι τα Δυτικά Ταμεία.

Σημειώνεται ότι η στάθμευση των οχημάτων στον νέο κυκλικό κόμβο του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού παρά το στάδιο ΓΣΠ και στα ερείσματα των δρόμων στην περιοχή του σταδίου απαγορεύεται και οι παραβάτες θα καταγγέλλονται.

Επισημαίνεται ότι η Αστυνομία θα βρίσκεται στους αθλητικούς χώρους για την προστασία των φιλάθλων. Διευκρινίζεται επίσης ότι θα υπάρχει αστυνομική παρουσία στην περιοχή του σταδίου Γ.Σ.Π. για παροχή τροχαίων διευκολύνσεων στο κοινό, τόσο κατά την προσέλευση όσο και κατά την αποχώρηση των φιλάθλων.

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Αστυνομία στη Λευκωσία, μπορεί να τηλεφωνεί στον αριθμό 22-802020, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460 και για περιστατικά επείγουσας ανάγκης στον τηλεφωνικό αριθμό 112.