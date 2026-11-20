Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, στην Τάλα της Πάφου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στις διπλωματικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για το Κυπριακό, καθώς και στον ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ερωτηθείς κατά πόσο έχει καθοριστεί ημερομηνία για την τριμερή συνάντηση των ηγετών των δύο κοινοτήτων με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία και ότι αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις από τον ΓΓ του ΟΗΕ.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι είχε επικοινωνία με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, ενώ επιβεβαίωσε ότι έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη την ερχόμενη εβδομάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνάντηση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντάς την ιδιαίτερα σημαντική για τις εξελίξεις.

Όπως σημείωσε, υπήρξε συνεχής επικοινωνία τις προηγούμενες ημέρες και αναμένεται να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της συνάντησης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα προκύψουν θετικά δεδομένα που θα δημιουργήσουν προοπτικές για ουσιαστική επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία της παρουσίας του Ευρωπαίου αξιωματούχου στην Τουρκία, επισημαίνοντας ότι αυτή καταδεικνύει τον ενεργότερο ρόλο που επιδιώκει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κυπριακό.

Όπως εξήγησε, η Λευκωσία επιδιώκει από την αρχή την ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ, καθώς θεωρεί ότι διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για να συμβάλει στη δημιουργία συνθηκών που θα οδηγήσουν σε αμοιβαία επωφελείς εξελίξεις.

Καταλήγοντας, ο κ. Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι το μήνυμα προς την Άγκυρα είναι σαφές: εάν η Τουρκία επιθυμεί πρόοδο στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να συμβάλει στην επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού.

«Εάν η Τουρκία επιθυμεί να δει θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά, όλα αυτά προϋποθέτουν επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου από εκεί που διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017», τόνισε χαρακτηριστικά.