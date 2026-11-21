Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η φωτιά εκδηλώθηκε στην καμπίνα του φορτηγού, την ώρα που αυτό βρισκόταν σε κίνηση.

Ο οδηγός, μόλις αντιλήφθηκε την πυρκαγιά, εγκατέλειψε το όχημα για να προστατευθεί.

Ωστόσο, το φορτηγό συνέχισε την πορεία του χωρίς τον οδηγό και στη συνέχεια ανατράπηκε σε αγροτικό δρόμο του λατομείου.

Εκτεταμένες ζημιές στο φορτηγό – Δεν κινδύνεψε κανείς

Στο σημείο ανταποκρίθηκαν δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λευκωσίας.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατάφεραν να κατασβέσουν τη φωτιά, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο φορτηγό.

Όπως διευκρίνισε ο Ανδρέας Κεττής, από το περιστατικό δεν κινδύνεψε κανένα πρόσωπο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν έχουν διευκρινιστεί στην ενημέρωση της Πυροσβεστικής.