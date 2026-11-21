Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η κλήση για την πυρκαγιά λήφθηκε στις 02:45 τα ξημερώματα, με τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λευκωσίας να σπεύδουν στο σημείο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην είσοδο του νυχτερινού κέντρου, προκαλώντας καταστροφές στο χαλί και στο παρκέ με τα οποία ήταν επενδυμένος ο χώρος.

Στα μπαλκόνια για να προστατευθούν από τον καπνό

Ο καπνός από την πυρκαγιά μεταφέρθηκε στον πρώτο όροφο του υποστατικού, με αποτέλεσμα περίπου 50 θαμώνες να εγκλωβιστούν προσωρινά.

Οι παρευρισκόμενοι κατέφυγαν στα μπαλκόνια του κτιρίου για να προστατευθούν από τον καπνό, παραμένοντας εκεί μέχρι την κατάσβεση της πυρκαγιάς από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ένας άνδρας, ο οποίος βρισκόταν στο νυχτερινό κέντρο, υπέστη εγκαύματα στην προσπάθειά του να περιορίσει τη φωτιά.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) για περίθαλψη.

Υπό διερεύνηση τα αίτια

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ η σκηνή τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς θα διερευνηθούν εντός της ημέρας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η αιτία της πυρκαγιάς.