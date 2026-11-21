Η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου. Δείτε ποια ονόματα έχουν την τιμητική τους και τι συμβολίζει η μεγάλη γιορτή.

Σήμερα, Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου, μία από τις σημαντικότερες γιορτές που είναι αφιερωμένες στην Παναγία.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν:

Μαρία, Μαίρη, Μαρίκα, Μαρουσώ, Μάρω και άλλα παράγωγα του ονόματος Μαρία

Βιργινία

Εισοδία

Λεμονιά

Πανωραία

Σουλτάνα

Εορτολόγιο: Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου

Μία από τις μεγάλες θεομητορικές εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας, είναι τοποθετημένη στην περίοδο της νηστείας των Χριστουγέννων και επιτρέπεται η κατάλυση ιχθύος όποια ημέρα της εβδομάδας κι αν συμπέσει.

Το γεγονός δεν περιγράφεται στα τέσσερα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης, αλλά διασώθηκε μέσω της Ιεράς Παραδόσεως και συγκεκριμένα από το απόκρυφο «Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου». Οι γονείς της Παναγίας, ο Ιωακείμ και η Ανα, επειδή ήταν άτεκνοι, είχαν τάξει στον Θεό ότι αν αποκτούσαν παιδί, θα Του το αφιέρωναν. Οταν, λοιπόν, η Μαρία έγινε τριών ετών, οι γονείς της την οδήγησαν στον Ναό των Ιεροσολύμων, όπου την υποδέχθηκε ο αρχιερέας Ζαχαρίας, ο μετέπειτα πατέρας του Ιωάννη του Βαπτιστή, και καθοδηγούμενος από το Αγιο Πνεύμα, έκανε κάτι παράδοξο. Οδήγησε την τριετή Μαρία στα αγια των Αγίων, στο εσωτερικότερο και ιερότερο μέρος του Ναού, όπου δεν επιτρεπόταν να μπει κανείς εκτός από τον ίδιο τον Αρχιερέα, και αυτό μόνο μία φορά τον χρόνο, στην εορτή του Εξιλασμού.

Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου αποτελούν μία από τις μεγάλες θεομητορικές εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι τοποθετημένα στην περίοδο της νηστείας των Χριστουγέννων και επιτρέπεται η κατάλυση ιχθύος όποια ημέρα της εβδομάδας κι αν συμπέσει.

Σύμφωνα με την παράδοση, η Παναγία παρέμεινε και μεγάλωσε μέσα στον Ναό για δώδεκα χρόνια, μέχρι την ηλικία των 15 ετών, τρεφόμενη θαυματουργικά από τον αρχάγγελο Γαβριήλ και αφιερωμένη στην προσευχή, προετοιμαζόμενη για να γίνει ο επίγειος ναός του Θεού. Οπως ανέπτυξε θαυμάσια και ο Αγ. Γρηγόριος ο Παλαμάς στα έργα του, η Παναγία είναι η ίδια ο έμψυχος ναός του Θεού και με τα Εισόδια, ο υλικός Ναός των Ιεροσολύμων υποδέχεται και προετοιμάζει τον «Ναό» που θα κυοφορήσει τον Σωτήρα του κόσμου.