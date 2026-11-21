Σύμφωνα με πληροφορίες το συμβάν έγινε στο 1ο Ειδικό Σχολείο του Αγίου Δημητρίου, με τον 44χρονο να συλλαμβάνεται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη παρακράτηση. Μετά την καταγγελία κινητοποιήθηκε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Με άμεση παρέμβαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, και δεδομένου ότι ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας απουσίαζε με κανονική άδεια, η Υποδιευθύντρια προσήλθε στην Αστυνομία και κατέθεσε για το περιστατικό.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή να υποβληθεί από την Υποδιευθύντρια αναφορά στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να αξιολογηθεί ενδεχόμενη τέλεση αξιόποινων πράξεων, όπως η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, παράνομη κατακράτηση, βία κ.α.

Την ίδια στιγμή, ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες παιδαγωγικής και ψυχολογικής υποστήριξης της σχολικής κοινότητας. Η σχολική μονάδα ενημέρωσε άμεσα τον αρμόδιο Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής, ο οποίος μετέβη στο σχολείο, ενώ πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Από τη προσεχή Δευτέρα 23/11, προβλέπεται παρέμβαση του αρμόδιου Συμβούλου Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης και ψυχολόγων, με στόχο την ουσιαστική στήριξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών και συνολικά της σχολικής κοινότητας.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής θα προχωρήσει σε κάθε προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διοικητική και πειθαρχική ενέργεια σε βάρος του εμπλεκόμενου μέλους ΕΒΠ, με γνώμονα την προστασία των μαθητών και την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του σχολείου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα