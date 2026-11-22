Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν μετέβη ιατροδικαστής στη σκηνή μετά την ενημέρωση για τον θάνατο της ανήλικης, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο τη δυσφορία που επικρατεί στο Αρχηγείο Αστυνομίας για τη στάση ορισμένων ιατροδικαστών.

Η 17χρονη είχε μεταβεί στην Κακοπετριά μαζί με άλλους μαθητές, στο πλαίσιο της καθιερωμένης εκδρομής που διοργανώνεται κάθε χρόνο αυτή την περίοδο.

Ωστόσο, η εκδρομή κατέληξε σε τραγωδία, όταν συμμαθήτριές της εντόπισαν το κορίτσι χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η ανήλικη φαίνεται πως είχε παραμείνει στο δωμάτιό της.

Στη σκηνή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, με το πλήρωμα να καταβάλλει προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ο θάνατος της 17χρονης.

Δεν μετέβη ιατροδικαστής – Δυσφορία στην Αστυνομία

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά την ενημέρωση για τον θάνατο της μαθήτριας, δεν μετέβη το βράδυ του Σαββάτου ιατροδικαστής στη σκηνή για τη διενέργεια αυτοψίας.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στον προβληματισμό που, κατά πληροφορίες, επικρατεί στο Αρχηγείο Αστυνομίας σχετικά με τη στάση ορισμένων ιατροδικαστών, οι οποίοι φέρονται να αρνούνται να μεταβούν σε σκηνές θανάτων, εκτιμώντας ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η παρουσία τους δεν είναι απαραίτητη.

Το ζήτημα δεν απασχολεί για πρώτη φορά την ηγεσία της Αστυνομίας, καθώς είχε τεθεί και στο παρελθόν, ενώ συζητήθηκε εκ νέου σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε προ ημερών στο Αρχηγείο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχει πρόθεση να τεθεί το θέμα ενώπιον του Υπουργού Υγείας, προκειμένου να εξεταστεί ο τρόπος διαχείρισης τέτοιων περιστατικών και η παρουσία ιατροδικαστών στις σκηνές.

Καταθέσεις από μαθητές και εργαζομένους του ξενοδοχείου

Την ίδια ώρα, οι ανακριτές του ΤΑΕ Μόρφου συνεχίζουν τις εξετάσεις για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος της 17χρονης.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης λαμβάνονται καταθέσεις από μαθητές που συμμετείχαν στην εκδρομή, καθώς και από εργαζομένους του ξενοδοχείου όπου διέμενε η ανήλικη.

Παράλληλα, αναμένεται να παραληφθεί υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, το οποίο θα εξεταστεί για το ενδεχόμενο να προκύψουν στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις στη σκηνή δεν έχει εντοπιστεί οτιδήποτε επιλήψιμο.

Απαντήσεις από τη νεκροτομή

Καθοριστικής σημασίας για τη διερεύνηση του θανάτου της 17χρονης θεωρείται η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού της, η οποία αναμένεται να διενεργηθεί αύριο, Δευτέρα.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου της μαθήτριας, τα οποία παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται.