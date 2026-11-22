Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη έξι προσώπων, για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, τροχαία αδικήματα και παράνομη παραμονή στην Κύπρο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 688 οχήματα και ελέγχθηκαν 917 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 41 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 18 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 261 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 104 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 282 έλεγχοι αλκοόλης, με 17 θετικά αποτελέσματα, καθώς και δύο προκαταρκτικοί ελέγχοι νάρκοτεστ χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 14 οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.