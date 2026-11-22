Το ThemaOnline επικοινώνησε με τη Μαρκέλα Λουκαίδου, Βοηθό Εκπρόσωπο Τύπου του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (ACTA), η οποία εξήγησε πώς λειτουργούν οι προσφορές της Black Friday στον ταξιδιωτικό τομέα και ποια σημεία χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

Όπως επισημαίνει, οι εκπτώσεις δεν καλύπτουν απαραίτητα όλες τις πτήσεις, τους προορισμούς ή τα ταξιδιωτικά πακέτα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η αγορά συνοδεύεται από συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Δεν μπαίνουν όλα τα ταξίδια σε προσφορά

Η κ. Λουκαίδου εξηγεί ότι η Black Friday στα ταξίδια λειτουργεί με παρόμοια λογική όπως και στα εμπορικά καταστήματα.

«Όταν μιλούμε για Black Friday στα ταξίδια αυτό σημαίνει: Ειδικές προσφορές σε συγκεκριμένες πτήσεις, από συγκεκριμένες αεροπορικές εταιρίες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως διευκρινίζει, οι ειδικές τιμές μπορεί επίσης να αφορούν επιλεγμένα δρομολόγια κρουαζιέρων ή συγκεκριμένους τύπους καμπίνας, για παράδειγμα μόνο καμπίνες με μπαλκόνι.

Παράλληλα, υπάρχουν προσφορές σε οργανωμένα ταξιδιωτικά πακέτα από ταξιδιωτικούς πράκτορες και διοργανωτές εκδρομών.

Επομένως, μια γενική διαφήμιση για Black Friday δεν σημαίνει ότι όλες οι υπηρεσίες μιας αεροπορικής εταιρείας ή ενός ταξιδιωτικού οργανισμού διατίθενται σε μειωμένες τιμές.

Οι περιορισμοί που πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις ημερομηνίες για τις οποίες ισχύουν οι προσφορές.

Σύμφωνα με την κ. Λουκαίδου, «τις περισσότερες φορές, εξαιρείται η περίοδος ψηλής επιβατικής κίνησης / ζήτησης».

Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής μπορεί να εντοπίσει μια ελκυστική τιμή, αλλά να διαπιστώσει ότι δεν είναι διαθέσιμη για τις ημερομηνίες που τον ενδιαφέρουν.

Εξίσου σημαντικοί είναι οι όροι πληρωμής και ακύρωσης.

Όπως αναφέρει η Βοηθός Εκπρόσωπος Τύπου του ACTA, στις ειδικές προσφορές συχνά «απαιτείται άμεση αγορά των υπηρεσιών και εξόφληση τους».

Επιπλέον, επισημαίνει ότι μετά την αγορά τους οι συγκεκριμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην επιδέχονται ακύρωση ή αλλαγές, ενώ οι ειδικές τιμές διατίθενται μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Γι' αυτό, πριν από οποιαδήποτε πληρωμή, είναι σημαντικό ο ταξιδιώτης να γνωρίζει ακριβώς τους όρους της κράτησής του.

«Να αγοράσετε αυτό που πραγματικά χρειάζεστε»

Η κ. Λουκαίδου αναφέρεται και στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα επίσημα ταξιδιωτικά γραφεία στην αναζήτηση προσφορών.

Όπως εξηγεί, τα γραφεία είναι ενημερωμένα για τις διαθέσιμες επιλογές και γνωρίζουν τις ειδικές «υποσημειώσεις» που συνοδεύουν τις προσφορές.

«Ένας επαγγελματίας ταξιδιωτικός Σύμβουλος, θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε τον βομβαρδισμό προσφορών που θα βρείτε σκόρπια στο διαδίκτυο», σημειώνει.

Και προσθέτει: «Θα σας βοηθήσει να αγοράσετε αυτό που πραγματικά χρειάζεστε και όχι αυτό που προσφέρεται απλά σε ειδική τιμή».

Με άλλα λόγια, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να βρει κάποιος μια χαμηλή τιμή, αλλά να διαπιστώσει κατά πόσο η συγκεκριμένη προσφορά ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στα ταξιδιωτικά του σχέδια.

Κράτηση σήμερα, ταξίδι σε πέντε ή έξι μήνες

Μια ακόμη ιδιαιτερότητα των ταξιδιωτικών προσφορών είναι ότι η αγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί αρκετούς μήνες πριν από την αναχώρηση.

«Μια ειδική προσφορά, μπορεί να αγοραστεί σήμερα για να ταξιδέψετε μετά από 5 ή 6 μήνες», αναφέρει η κ. Λουκαίδου.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η παρακολούθηση ενδεχόμενων αλλαγών στην κράτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Σύμφωνα με την ίδια, όταν η αγορά γίνεται μέσω ταξιδιωτικού γραφείου, ο ταξιδιωτικός σύμβουλος αναλαμβάνει να παρακολουθεί τυχόν αλλαγές και να ενημερώνει τον πελάτη.

Η εκπρόσωπος του ACTA διευκρινίζει, πάντως, ότι η εξυπηρέτηση μέσω ταξιδιωτικού γραφείου συνοδεύεται από το προβλεπόμενο service fee, ανάλογα με τις υπηρεσίες που προσφέρει η κάθε εταιρεία.

Τι πρέπει να προσέξετε πριν από την αγορά

Το βασικό μήνυμα που προκύπτει από την ενημέρωση του ACTA είναι ότι οι καταναλωτές δεν πρέπει να παρασύρονται μόνο από την προβολή μιας μεγάλης έκπτωσης.

Πριν προχωρήσουν σε κράτηση, χρειάζεται να ελέγξουν τις ημερομηνίες ισχύος της προσφοράς, τις υπηρεσίες που περιλαμβάνει, τους όρους εξόφλησης και τις δυνατότητες ακύρωσης ή αλλαγής.

Άλλωστε, όπως τονίζει η Μαρκέλα Λουκαίδου, στόχος είναι οι ταξιδιώτες να επιλέγουν αυτό που πραγματικά χρειάζονται και όχι απλώς κάτι που προσφέρεται σε ειδική τιμή.