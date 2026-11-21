Όπως μετέδωσε η Mirror, το πειθαρχικό συμβούλιο έκρινε ότι ο 32χρονος αστυφύλακας Ρίτσαρντ Χάρντγουικ και η 27χρονη αστυφύλακας Λόρεν Λίβινγκστον, της Αστυνομίας του Γκουέντ, παρέλειψαν το καθήκον τους να διεξαγάγουν έρευνες για τον εντοπισμό δύο νεαρών αγνοούμενων γυναικών και στη συνέχεια είπαν ψέματα ότι τις είχαν πραγματοποιήσει.

Οι δύο αστυνομικοί είπαν ψέματα ότι ερεύνησαν τα σπίτια της Ιβ Σμιθ και της Σόφι Ρούσον, οι οποίες βρίσκονταν ανάμεσα στους πέντε επιβάτες ενός αυτοκινήτου που ενεπλάκη σε τροχαίο και εντοπίστηκε στην περιοχή St Mellons του Κάρντιφ στις 6 Μαρτίου 2023.

Χρειάστηκαν 46 ώρες για να εντοπιστεί το όχημα, διάστημα στο οποίο η 21χρονη Ιβ, καθώς και οι συνεπιβάτες της Ντάρσι Ρος, 21 ετών, και Ραφέλ Ζαν, 24 ετών, είχαν ήδη αφήσει την τελευταία τους πνοή. Η 20χρονη Σόφι Ρούσον και ο 32χρονος Σέιν Λάφλιν επέζησαν της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με το Wales Online, το πειθαρχικό συμβούλιο έκρινε ότι η «ανέντιμη» χρήση των επίσημων αρχείων καταγραφής από τους Χάρντγουικ και Λίβινγκστον υπονόμευσε την έρευνα για τα αγνοούμενα πρόσωπα. Οι ενέργειές τους χαρακτηρίστηκαν «σκόπιμες και παραπλανητικές», με το συμβούλιο να επισημαίνει ότι η συμπεριφορά τους ενδέχεται να έθεσε σε κίνδυνο την έρευνα, αποφασίζοντας την άμεση απόλυση και των δύο.

«Προκάλεσαν σοβαρή βλάβη»

Το συμβούλιο ανέφερε ότι οι πράξεις τους προκάλεσαν σοβαρή βλάβη και, παρόλο που ήταν κατώτεροι αξιωματικοί, αμφότεροι είχαν εμπειρία σε έρευνες αγνοουμένων και γνώριζαν ότι έπρεπε να ερευνήσουν το περιστατικό.

Στη συνέχεια, παραπλάνησαν σκόπιμα τους συναδέλφους τους σχετικά με τις ενέργειές τους, συμπεριλαμβανομένων των καταχωρίσεων στο ημερολόγιο της έρευνας, αλλά και σε συνομιλίες με τον επόπτη τους και την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αστυνομίας. Όπως τονίστηκε, αυτό συνιστούσε «επιχειρησιακή ανεντιμότητα».

Νωρίτερα, κατά την ακροαματική διαδικασία, αναφέρθηκε ότι οι αστυνομικοί είχαν δει βίντεο στο Snapchat από το βράδυ της Παρασκευής, τα οποία έδειχναν τις γυναίκες ευδιάθετες σε ένα πάρτι, και υπέθεσαν ότι απλώς επέλεξαν να μείνουν έξω περισσότερο χωρίς να ενημερώσουν τους γονείς τους — παρόλο που δεν υπήρχε καμία επικοινωνία μαζί τους επί 24 ώρες.

Ο πρόεδρος του συμβουλίου, Ίαν Άρουντεϊλ, δήλωσε ότι οι ενέργειές τους επηρέασαν την οικογένεια και τους φίλους της Ιβ και της Σόφι, καθώς και την ευρύτερη εμπιστοσύνη του κοινού στην αστυνομία.

Ο Στίβεν Μόρλεϊ, δικηγόρος του Τμήματος Επαγγελματικών Προτύπων της Αστυνομίας του Γκουέντ, ζήτησε την απόλυση των δύο αστυνομικών, λέγοντας ότι η συμπεριφορά τους περιλάμβανε «κατασκευή ψευδών στοιχείων σε μια εν εξελίξει έρευνα αγνοουμένων». Τόνισε επίσης ότι η παράλειψη διεξαγωγής ερευνών, σε συνδυασμό με την απόκρυψη του παραπτώματος, ήταν εξαιρετικά σοβαρή.

Ο πατέρας της Σόφι, Νέιθαν Ρούσον, η μητέρα της Ιβ, Έμμα Μποργκ, και ο αδελφός της, Ζέιν Σμιθ, κατέθεσαν στο συμβούλιο ότι οι δύο αστυνομικοί επισκέφθηκαν τις οικίες τους το βράδυ της 4ης Μαρτίου 2023, αλλά δεν πραγματοποίησαν έρευνα. Ο Χάρντγουικ ήταν επικεφαλής της έρευνας στο σπίτι της Σόφι, ενώ η Λίβινγκστον ανέλαβε το σπίτι της Ιβ.

Έπεσαν σε αντιφάσεις

Το συμβούλιο εντόπισε αντιφάσεις στην κατάθεση του Χάρντγουικ σχετικά με την έρευνα στο σπίτι της Σόφι, καθώς υποστήριξε πως θυμόταν να πηγαίνει στο υπνοδωμάτιο, αλλά δεν μπορούσε να ανακαλέσει «βασικές λεπτομέρειες». Σε προηγούμενη ακρόαση, ο Χάρντγουικ κατηγορήθηκε ότι δεν έκανε «σωστή δουλειά» με τις έρευνες, με τον ίδιο να απαντά: «Διαφωνώ».

Ο πατέρας της Σόφι, Νέιθαν Ρούσον, χαρακτήρισε «ψεύτες» τους δύο αστυνομικούς που στάλθηκαν στο σπίτι του στην αρχή της έρευνας. Διαπιστώθηκαν επίσης ορισμένες ανακρίβειες στην κατάθεση του κ. Ρούσον, αλλά ήταν πολύ λιγότερο σημαντικές από εκείνες των αστυνομικών.

«Δεν πραγματοποιήθηκε καμία έρευνα στη διεύθυνση του κ. Ρούσον», κατέληξε ο πρόεδρος του συμβουλίου, Ίαν Άρουντεϊλ.

Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και για το σπίτι της Ιβ: «Το σύνολο των στοιχείων δείχνει ότι δεν έγινε καμία κατ' οίκον έρευνα», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως τόσο ο Χάρντγουικ όσο και οι Λίβινγκστον αποδείχθηκαν ανέντιμοι.

Η Λίβινγκστον, η οποία ξέσπασε σε κλάματα κατά την κατάθεσή της την Τετάρτη, είχε γράψει στο ημερολόγιο της έρευνας για την Ιβ ότι «δεν έλειπε τίποτα ασυνήθιστο για το οποίο να ανησυχούν η μητέρα ή ο πατέρας». Παραδέχτηκε επίσης ότι ο τρόπος με τον οποίο συμπλήρωσε το πεδίο της φόρμας που ρωτούσε αν είχε ερευνηθεί το σπίτι της Ιβ ήταν «απαίσιος», αλλά αρνήθηκε ότι είπε ψέματα ή ότι ήταν σκόπιμα ασαφής επειδή δεν έγινε έρευνα. Ο κ. Άρουντεϊλ έκρινε ότι η καταχώριση ήταν παραπλανητική, καθώς «δίνει τη ψευδή εντύπωση ότι διενεργήθηκε έρευνα».

Ο πρόεδρος του συμβουλίου υπογράμμισε ότι η συμπεριφορά τους συνιστά βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα και παραβίασε πολλαπλούς κανόνες της αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένων της εντιμότητας και ακεραιότητας, των διαταγών και οδηγιών, καθώς και των καθηκόντων και ευθυνών.

Ως ελαφρυντικό, η Σάρα Μπάρλοου, συνήγορος του Χάρντγουικ, ανέφερε ότι υπό κανονικές συνθήκες υπήρξε πάντα «ένας έντιμος, προσεκτικός και ιδιαίτερα εκτιμητέος αστυνομικός και άνθρωπος», προσθέτοντας ότι αυτή η συμπεριφορά ήταν πρωτόγνωρη για τον ίδιο και «όσοι τον γνωρίζουν δεν θα μπορούσαν να την περιμένουν».

Ο Ντέιβιντ Τόαλ, εκπροσωπώντας τη Λίβινγκστον, δήλωσε ότι το συμβούλιο είχε επίσης λάβει θετικές συστατικές επιστολές για την πελάτισσά του.

Ο Χάρντγουικ αντιμετώπισε έξι κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ότι είπε ψέματα για την έρευνα στα σπίτια των θυμάτων, καθώς και στον επόπτη του και στην ανεξάρτητη αρχή ελέγχου. Η Λίβινγκστον αντιμετώπισε τέσσερις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των ψευδών ισχυρισμών για τις έρευνες, της ανέντιμης καταχώρισης στο ημερολόγιο και του ψεύδους προς τον ανώτερό της. Τέσσερις από τις κατηγορίες κατά του Χάρντγουικ κρίθηκαν αποδεδειγμένες και δύο εν μέρει αποδεδειγμένες, ενώ όλες οι κατηγορίες κατά της Λίβινγκστον κρίθηκαν πλήρως αποδεδειγμένες.

Απολύοντάς τους χωρίς προειδοποίηση, ο κ. Άρουντεϊλ δήλωσε ότι υπήρχε «υψηλή υπαιτιότητα, μεγάλη βλάβη και σοβαροί επιβαρυντικοί παράγοντες» στις πράξεις τους, οι οποίες οδήγησαν στο να «τεθεί σε κίνδυνο η ακεραιότητα μιας έρευνας για αγνοούμενα πρόσωπα».

Δύο ακόμη αξιωματικοί της Αστυνομίας του Γκουέντ αναμένεται να περάσουν από πειθαρχικό συμβούλιο σχετικά με τον χειρισμό των αναφορών εξαφάνισης που συνδέονται με το δυστύχημα.

ΠΗΓΗ: Έθνος