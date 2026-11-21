Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η προσέγγισή του βασίζεται στο γεγονός ότι το Ιράν έχει αθετήσει επανειλημμένα προηγούμενες συμφωνίες.

«Κάνουμε μια συμφωνία και την επόμενη ημέρα την παραβιάζουν», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε νέα συμφωνία πρέπει να εμποδίζει το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, ανεξάρτητα από το ποιος θα βρίσκεται στον Λευκό Οίκο τα επόμενα χρόνια.

«Αυτό που κάνω είναι να διασφαλίσω ότι, ακόμη και αν έχουμε έναν ανίκανο πρόεδρο σε τέσσερα, 15 ή 20 χρόνια, θα υπάρχει μια συμφωνία που θα είναι μόνιμη», δήλωσε ο Τραμπ και πρόσθεσε πως δεν πρόκειται να επιτρέψει σε μια μελλοντική κυβέρνηση να αλλάξει πορεία και να δώσει στην Τεχεράνη τη δυνατότητα να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.







Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στις εκτιμήσεις ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του έχει ήδη διαπραγματευτεί με διαδοχικές ομάδες της ιρανικής ηγεσίας. «Συνομιλούμε με την τρίτη ομάδα, οπότε θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτή είναι η απόλυτη αλλαγή καθεστώτος», είπε. Τέλος, ανέφερε πως η σημερινή ιρανική ηγεσία αποτελείται από «πιθανότατα πιο λογικά» πρόσωπα αν και οι διαπραγματεύσεις μαζί τους παραμένουν δύσκολες.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα