Χιλιάδες Βραζιλιάνοι πέρασαν τα σύνορα των δύο χωρών, διασχίζοντας τη Γέφυρα της Φιλίας, προκειμένου να προλάβουν τις μεγάλες προσφορές που ανακοίνωσαν τα καταστήματα της πόλης, με τις εκπτώσεις σε ορισμένα προϊόντα να φτάνουν ακόμη και το 70%.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (19/11), σχηματίστηκαν τεράστιες ουρές έξω από εμπορικά καταστήματα, με τους καταναλωτές να περιμένουν να ανοίξουν οι πόρτες για να εξασφαλίσουν προϊόντα σε χαμηλές τιμές.





Σπρωξίματα και καβγάδες μέσα στο κατάστημα

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από βίντεο που δημοσιοποίησε το βραζιλιάνικο μέσο Veja, στο οποίο καταγράφονται σκηνές έντασης μέσα σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών.





Στα πλάνα εμφανίζονται καταναλωτές να συνωστίζονται, να σπρώχνουν ο ένας τον άλλον και να διαπληκτίζονται, ενώ ορισμένοι φτάνουν στο σημείο να παίξουν ξύλο, στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν προϊόντα που πωλούνται με μεγάλη έκπτωση.



Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι τηλεοράσεις, τα κινητά τηλέφωνα και οι κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, με τους αγοραστές να σπεύδουν στα καταστήματα για να προλάβουν τις διαθέσιμες προσφορές.



Οι εικόνες από τη Σιουδάδ ντελ Έστε κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας τον συνωστισμό που επικράτησε με την έναρξη της εκπτωτικής περιόδου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα