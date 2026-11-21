Σύμφωνα με πληροφορίες από κατοίκους της περιοχής, το περιστατικό συνέβη μετά τις 10 το βράδυ, στην οδό Απόλλωνος. Ο άνδρας φέρεται να πλησίασε την ανήλικη, να προσπάθησε να την ακινητοποιήσει και να την αγγίξει σε ευαίσθητα σημεία του σώματός της.

Η κοπέλα αντέδρασε αμέσως και άρχισε να φωνάζει, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν κάτοικοι που αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε.

Ορισμένοι άρχισαν να φωνάζουν από τα μπαλκόνια τους, με τον άνδρα να απομακρύνεται από το σημείο με τη μηχανή του.

Εντοπίστηκε στο κατάστημα όπου εργαζόταν

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης κινητοποιήθηκαν και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντόπισαν λίγο αργότερα τον άνδρα στο κατάστημα όπου εργαζόταν ως διανομέας.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης, όπου, κατά τις πληροφορίες, φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του.

Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Πηγή: fonitisxanthis