Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγγελία υποβλήθηκε στην Αστυνομία στις 20 Νοεμβρίου, με τη γυναίκα να αναφέρει ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον εργοδότη της μία ημέρα προηγουμένως, στις 19 Νοεμβρίου, στην κατοικία όπου εργάζεται στη Λεμεσό.

Η παραπονούμενη, η οποία απασχολείται ως οικιακή βοηθός στο σπίτι του 59χρονου τους τελευταίους έξι μήνες, κατήγγειλε ότι ο εργοδότης της την άρπαξε διά της βίας και την οδήγησε στο υπνοδωμάτιό του, όπου φέρεται να τη βίασε.

Μετά την καταγγελία, η γυναίκα υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ την υπόθεση ανέλαβαν οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, οι οποίοι προχώρησαν στη διερεύνηση των ισχυρισμών της.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, ο 59χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου, 21 Νοεμβρίου, ενώπιον Δικαστηρίου.

Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας για έκδοση διατάγματος εξαήμερης προσωποκράτησης του υπόπτου, προκειμένου να συνεχιστούν οι έρευνες για την υπόθεση.

Οι εξετάσεις του ΤΑΕ Λεμεσού βρίσκονται σε εξέλιξη.