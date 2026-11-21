Ο Τζάιρο Αρίθα Λεάλ εργαζόταν στην υπηρεσία καθαριότητας του Αλγκαρόμπο, στην επαρχία της Μάλαγα, όταν το περασμένο Σάββατο εντόπισε τον φάκελο μέσα σε έναν κάδο. Όταν τον άνοιξε και αντιλήφθηκε ότι περιείχε περισσότερα από 12.000 ευρώ σε μετρητά, έμεινε για αρκετή ώρα αμήχανος, προσπαθώντας να αποφασίσει τι έπρεπε να κάνει.

Η δύσκολη απόφαση

Ο ίδιος δεν έκρυψε ότι η σκέψη να κρατήσει τα χρήματα πέρασε από το μυαλό του. Βρισκόταν σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο και ένα τόσο μεγάλο ποσό θα μπορούσε να τον βοηθήσει να καλύψει οφειλές που είχαν συσσωρευτεί, μεταξύ άλλων για το αυτοκίνητο και το σπίτι του.

«Είναι πάρα πολλά χρήματα. Έμεινα αποσβολωμένος, σχεδόν αδιαθέτησα. Δεν είμαι πλούσιος, κάθε άλλο. Θα μπορούσαν να με σώσουν από χρέη για το αυτοκίνητο, το σπίτι και χίλια δυο πράγματα», ανέφερε περιγράφοντας την πρώτη του αντίδραση.

Ο 30χρονος πέρασε ολόκληρη τη νύχτα σκεπτόμενος τι έπρεπε να κάνει. Τελικά, επικοινώνησε με τον δημοτικό σύμβουλο Φρανθίσκο Μαρίν και αποφάσισε να παραδώσει τον φάκελο στην τοπική αστυνομία. Όπως ανέφεραν οι αστυνομικοί, δεν είχαν αντιμετωπίσει στο παρελθόν αντίστοιχο περιστατικό.

«Πόσο αξίζει μια ήσυχη συνείδηση;», ήταν το ερώτημα που έθεσε ο ίδιος, εξηγώντας γιατί επέλεξε να επιστρέψει τα χρήματα, παρά τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε.

Η ανατροπή με τη δουλειά

Η ιστορία του αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Τζάιρο δεν είχε εξασφαλισμένη εργασία για το επόμενο διάστημα. Απασχολούνταν στην εταιρεία FCC, η οποία έχει αναλάβει υπηρεσίες καθαριότητας στην περιοχή, κυρίως για την ενίσχυση του προσωπικού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ή την κάλυψη συναδέλφων που απουσίαζαν με άδεια.

Η σύμβασή του επρόκειτο να ολοκληρωθεί στις 30 Δεκεμβρίου και, με βάση τα δεδομένα εκείνης της περιόδου, θα έπρεπε να αναζητήσει άλλη εργασία.

Ωστόσο, η απόφασή του να επιστρέψει τα χρήματα έφερε μια εξέλιξη που δεν περίμενε. Η εταιρεία επικοινώνησε μαζί του και του ανακοίνωσε ότι θα του προσφέρει μόνιμη θέση εργασίας μέσα στους επόμενους μήνες. «Προχώρησαν σε αυτή την ευγενική χειρονομία εξαιτίας της εντιμότητας που έδειξα. Επικοινώνησαν με τον προϊστάμενό μου και μου είπε ότι, λόγω αυτής της πράξης, θα με κρατήσουν μόνιμα», ανέφερε ο ίδιος.

Τα χρήματα επέστρεψαν στους νόμιμους κατόχους τους, ο ίδιος κοιμάται ήσυχος τα βράδια και σε λόγο καιρό, θα ξοδεύει τα πρωινά του υπό την ασφαλή συνθήκη που θα του προσφέρει μια μόνιμη θέση εργασίας.

Καθόλου άσχημα...

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr