Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 2:45 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν εκδηλώθηκε κακόβουλη πυρκαγιά στην είσοδο του υποστατικού. Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, για την πρόκληση της φωτιάς χρησιμοποιήθηκε εύφλεκτη ύλη, η οποία τοποθετήθηκε στο χαλί και στο ξύλινο δάπεδο της εισόδου.

Την ώρα του εμπρησμού, στον πρώτο όροφο της μπυραρίας βρίσκονταν περίπου 50 θαμώνες, οι οποίοι, στην προσπάθειά τους να προστατευθούν από τους πυκνούς καπνούς, κατέφυγαν στα μπαλκόνια του κτιρίου.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις εξετάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η έξοδος κινδύνου του υποστατικού ήταν κλειδωμένη με λουκέτο, γεγονός που εμπόδιζε τη διαφυγή από το συγκεκριμένο σημείο.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, 37χρονος θαμώνας επιχείρησε να κατασβέσει τη φωτιά, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται.

Η διαφορά των €300 και η μαρτυρία του ιδιοκτήτη

Στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών βρίσκεται οικονομική διαφορά μεταξύ του 43χρονου ιδιοκτήτη της μπυραρίας και 34χρονου εργάτη από τη Συρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης φέρεται να κατονόμασε στην κατάθεσή του τον 34χρονο ως ύποπτο για την εγκληματική ενέργεια.

Ο καταζητούμενος είχε πραγματοποιήσει το προηγούμενο διάστημα οικοδομικές εργασίες στο υποστατικό και φέρεται να διεκδικούσε ποσό 300 ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στις Αρχές, δεν του είχε καταβληθεί.

Οι ανακριτές εξετάζουν κατά πόσο η συγκεκριμένη οικονομική εκκρεμότητα συνδέεται με τον εμπρησμό.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Το ΤΑΕ Λευκωσίας έχει εξασφαλίσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 34χρονου, ο οποίος εξακολουθεί να καταζητείται.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών εντοπισμού του, η Αστυνομία προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καλώντας οποιονδήποτε γνωρίζει πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τους ανακριτές να επιχειρούν να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, καθώς και τα κίνητρα πίσω από την εγκληματική ενέργεια.