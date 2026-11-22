Η επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ θα μπορούσε να τεθεί στο τραπέζι των άτυπων συζητήσεων μεταξύ του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ και των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ, στον απόηχο των συμφωνιών που έκλεισε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός με το ευρωπαϊκό μπλοκ για το εμπόριο και τη νεολαία.

Ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας τόνισε πως «όλες οι επιλογές» θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Οι συμφωνίες που κλείστηκαν αφορούν τα πρότυπα τροφίμων και ποτών, την εμπορία εκπομπών ρύπων, καθώς και ένα νέο πρόγραμμα κινητικότητας των νέων.

Βάσει του σχεδίου σύμφωνα με τον Guardian, 100.000 νεαροί Βρετανοί θα αποκτήσουν το δικαίωμα να ζήσουν, να εργαστούν, να σπουδάσουν και να ταξιδέψουν στην ΕΕ, με αντίστοιχη πρόσβαση για τους Ευρωπαίους πολίτες στη Βρετανία.

Σύμφωνα με τον Άντι Μπέρναμ, η συμφωνία αναμένεται να προσθέσει 0,5% στο βρετανικό ΑΕΠ, προσφέροντας τόνωση ύψους 17 δισ. λιρών στην οικονομία της χώρας.

Μίλιμπαντ: «Θα εξετάσουμε τα οφέλη και το κόστος κάθε εναλλακτικής»

Όπως ανέφερε ο Μίλιμπαντ, ο Βρετανός πρωθυπουργός θα έχει έναν κύκλο διερευνητικών επαφών («brainstorming») με τις Βρυξέλλες μέσα στον επόμενο χρόνο, προκειμένου να σχεδιαστούν τα επόμενα βήματα. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι παρούσες συμφωνίες αποτελούν το ανώτατο όριο όσων μπορούν να γίνουν πριν από τις επόμενες γενικές εκλογές.

Ερωτηθείς στην εκπομπή Sunday with Laura Kuenssberg του BBC εάν εξετάζεται η επιστροφή στην ΕΕ, ο Μίλιμπαντ απάντησε χαρακτηριστικά: «Όλες οι επιλογές θα βρίσκονται στο τραπέζι. Θα εξετάσουμε τα οφέλη και το κόστος κάθε εναλλακτικής».

Από την ανάληψη της εξουσίας το 2024, οι Εργατικοί τηρούν τις προεκλογικές «κόκκινες γραμμές» που αποκλείουν την επιστροφή στην ενιαία αγορά, την τελωνειακή ένωση και την ελεύθερη κυκλοφορία.

Ο ίδιος ο Μπέρναμ, πάντως, δεν έχει κρύψει στο παρελθόν την επιθυμία του να δει τη χώρα του ξανά στην ΕΕ.

Αναμένεται μάλιστα να αξιοποιήσει την παρουσίαση του 10ετούς κυβερνητικού σχεδίου πριν από τα Χριστούγεννα, ώστε να χαράξει τον οδικό χάρτη προσέγγισης με την Ένωση για την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

«Αποδέχομαι το αποτέλεσμα του 2016, αλλά ο κόσμος και η Ευρώπη έχουν αλλάξει μαζικά», υπογράμμισε ο Μίλιμπαντ, επαναλαμβάνοντας ότι οι κόκκινες γραμμές θα γίνουν σεβαστές μέχρι τις εκλογές.

«Στον αέρα» τα φοιτητικά διδάκτρα

Παρά το θετικό κλίμα, οι τρεις συμφωνίες κινδυνεύουν να βρεθούν στον αέρα σε έξι μήνες, καθώς οι Βρυξέλλες απειλούν να τις μπλοκάρουν εάν το Λονδίνο δεν επιτρέψει στους Ευρωπαίους φοιτητές να καταβάλλουν δίδακτρα ισότιμα με τους Βρετανούς.

Ο Εντ Μίλιμπαντ διέψευσε κατηγορηματικά ότι η τύχη της συμφωνίας εξαρτάται από το ζήτημα των διδάκτρων, διαβεβαιώνοντας πως οι ρυθμίσεις για τα τρόφιμα, την ενέργεια και τη νεολαία θα εφαρμοστούν κανονικά.

«Οι ημερομηνίες έχουν κλειδώσει για το 2028 και φέρνουμε ήδη νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο», σημείωσε.

Αισιοδοξία από Βρυξέλλες και Λονδίνο

Την Παρασκευή, ο Άντι Μπέρναμ χαρακτήρισε τη συμφωνία «καλή μέρα για τη Βρετανία και την Ευρώπη», υποστηρίζοντας ότι δίνει απαντήσεις στο κόστος ζωής, τη στασιμότητα της οικονομίας και την παράνομη μετανάστευση.

«Η συμφωνία έκλεισε. Είναι ξεκάθαρη μπροστά σας», δήλωσε, προαναγγέλλοντας την κατάθεση της σχετικής νομοθεσίας την ερχόμενη εβδομάδα.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υποβάθμισε τη διαφωνία για τα δίδακτρα, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα βρεθεί λύση, ενώ χαιρέτισε τις περαιτέρω άτυπες συζητήσεις: «Υποδεχόμαστε θετικά αυτόν τον καταιγισμό ιδεών, να υπολογίζετε σε εμάς».

Τέλος, η υπουργός Περιβάλλοντος, Άντζελα Ιγκλ, μιλώντας το Σάββατο στο BBC Radio 4, χαρακτήρισε τη συμφωνία «αμοιβαία επωφελή» (win-win) για τον αγροτικό κόσμο, τονίζοντας ότι ανοίγει νέες αγορές και περιορίζει δραστικά τη γραφειοκρατία και το κόστος στα σύνορα.

ΠΗΓΗ: CNN.gr