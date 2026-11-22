Η «Αλήθεια» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Το άλυτο αίνιγμα του GSI» και γράφει ότι η Τουρκία απαιτούσε ενημέρωση από την Ελλάδα και η Αθήνα την έδωσε μέσω της Γαλλίας. Αλλού αναφέρεται στην υπόθεση videogate και διερωτάται ποιος εξουσιοδότησε τον τότε διευθυντή του γραφείου του Προέδρου που επικαλέστηκε προσφορά Αμερικανού σε συνομιλία με φερόμενο επενδυτή. Επίσης αναφέρεται σε σχέδια για το παλιό αεροδρόμιο Λάρνακας.

Ο «Πολίτης» στεγάζει το κύριο θέμα του υπό τον τίτλο «Ξεκίνησαν σοβαρές ζυμώσεις για τις προεδρικές» και γράφει ότι το 2028 ανακατεύει την τράπουλα, ενώ αναφέρεται σε συμμαχίες υπό διαπραγμάτευση. Επίσης κάνει λόγο για σχέδιο ριζικού εκσυγχρονισμού στην Αστυνομία έως το 2030. Σε άλλο θέμα αναφέρεται το νέο σύστημα διορισμών και φιλοξενεί τις απόψεις εκπαιδευτικών.

Ο «Φιλελεύθερος» τιτλοφορεί το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδό του «Τουρκικής πατέντας μοντέλο Κύπρου» και γράφει για τουρκική πρόταση για συγκρότηση «Διακυβερνητικού Συμβουλίου Συνεργασίας της Κύπρου». Σε άλλο θέμα αναφέρεται στους δύο διεκδικητές και για το χρίσμα του ΔΗΣΥ στις προεδρικές και τα ερωτηματικά για την επόμενη ημέρα. Αλλού γράφει ότι χωρίς ασπίδα κατά των deepfakes μένουν οι προεδρικές του 2028.

Η «Χαραυγή» τιτλοφορεί το πρωτοσέλιδό θέμα της «Οι συγκλίσεις να δοθούν επίσημα ως παρακαταθήκη του Γκουτέρες» και παραθέτει δηλώσεις του Τουμάζου Τσιελεπή ότι οι λεγόμενες «νέες ιδέες» συνιστούν εκτροπή από το πλαίσιο του ΟΗΕ. Λέει αλλού ότι ξεχείλισε η οργή για τις υποσχέσεις που έμειναν στα λόγια για την Ορεινή Λεμεσό. Ακόμη γράφει ότι η στεγαστική κρίση στην Λάρνακα βρίσκεται στην κορυφή των διεκδικήσεων του ΑΚΕΛ.

Η αγγλόγλωσση “Sunday Mail” με κύριο τίτλο «Η Κύπρος πληρώνει χρόνια απραξίας» παραθέτει προειδοποιήσεις ειδικών για το κόστος που αναμένεται να επωμιστούν τα νοικοκυριά στην Κύπρο και την επιδείνωση του επιπέδου διαβίωσης. Αλλού γράφει ότι ο Βρετανός πατέρας που έχασε το παιδί του από πτώση ισχυρίζεται ότι έτυχε κακομεταχείρισης από τις Αρχές. Επίσης λέει ότι απειλούμενο είδος ψαριού βρίσκει καταφύγιο στα νερά της Κύπρου.

Η κυριακάτικη «Καθημερινή» έχει ως τίτλο «Πως ο Μακρόν νουθέτησε τη Λευκωσία» και γράφει ότι ο Γάλλος Πρόεδρος διαβεβαίωσε τον Κύπριο ομόλογό του πως η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τις τουρκικές ενστάσεις για τον GSI. Ακόμη αναφέρεται στην τριμερή συνάντηση της Σενζέν και γράφει για φίλους για τα μάτια του κόσμου. Σε άλλο θέμα γράφει ότι σε έγγραφο του ΥΠΕΞ καταγράφεται ότι ο Ταγίπ Ερντογάν είπε στον ΓΓ του ΟΗΕ ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε πενταμερή, εμμένοντας ωστόσο σε λύση κρατών.

Η κυριακάτικη «Σημερινή» έχει τίτλο «Πρόβλημα στην Κυβέρνηση από τη στάση και τις επιλογές του Προέδρου» και γράφει ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος θέλει ξεκαθάρισμα λογαριασμών και νέο συμβόλαιο. Αλλού γράφει ότι στη Σενζέν οι τρεις παγκόσμιοι γίγαντες απέφυγαν την παγίδα του Θουκυδίδη αλλά υιοθέτησαν τις αρχές του. Ακόμη γράφει ότι στον «αέρα» βρίσκεται το ρεύμα της Κύπρου από το 2030.