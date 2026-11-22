Επίσκεψη στο ακριτικό Μάμμαρι πραγματοποίησε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, μεταβαίνοντας, μετά την τέλεση του μνημοσύνου του ήρωα της κοινότητας Σάββα Ροτσίδη, στο Σωματείο της Κοινότητας, όπου τέθηκαν προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από το Κοινοτικό Συμβούλιο, αιτήματα που αφορούν το Μάμμαρι.

Μιλώντας στους κατοίκους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι «θα ξαναέρθω στο Μάμμαρι, και θέλω να σας κοιτάζω στα μάτια, και θα ξεκινήσω να απαντώ για όλα τα αιτήματα που τέθηκαν.

Αυτό που με χαροποιεί είναι ότι το Μάμμαρι είναι από τις κοινότητες, όπου αυξάνεται συνεχώς ο πληθυσμός, γιατί μεγάλος αριθμός νεαρών ζευγαριών αξιοποιούν το Σχέδιο που έχουμε και το οποίο είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο. Για αυτό και αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών στα σχολεία εδώ, κάτι που είναι τεράστια ευλογία».

Αναφερόμενος στα αιτήματα της Κοινότητας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε, μεταξύ άλλων, ότι «επειδή από τον επόμενο χρόνο θα παίζει και η Άσσια στα γήπεδα σας, ένα προσφυγικό Σωματείο, μέσα στον προϋπολογισμό του ΚΟΑ θα περιληφθεί ποσό για τον εκσυγχρονισμό που χρειάζεται το στάδιο. Επιπλέον, επειδή έχετε και Ακαδημίες, που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, θέλω να ανακοινώσω εισφορά δέκα χιλιάδων ευρώ, αποκλειστικά για τα μωρά, για τις ακαδημίες σας, να αξιοποιηθεί για τις ακαδημίες Ροτσίδη-Μάμμαρι».

Πρόσθεσε ότι σε σχέση με «την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας, αυτή θα τη συμπεριλάβουμε στα συγχρηματοδοτούμενα, ένα έργο γύρω στις 400 χιλιάδες ευρώ».

Είπε ακόμη πως για το θέμα της διαγραφής του χρέους της κοινότητας προς το ΤΑΥ, θα ληφθεί μια συνολική απόφαση που αφορά όλες τις κοινότητες.

Σε ό,τι αφορά το αίτημα για κατασκευή δύο δεξαμενών ανακυκλωμένου νερού για σκοπούς άρδευσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι αυτό μπορεί να καταστεί εφικτό, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση ανταποκρίθηκε θετικά σε παρόμοιο αίτημα στο Μένικο και θα ανταποκριθεί θετικά και για το Μάμμαρι.

Σε σχέση με εργασίες που αφορούν την κατασκευή πατώματος αυλής για τον βρεφονηπιακό σταθμό και σκέπαστρου για το σχολείο της κοινότητας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η Κυβέρνηση θα βοηθήσει οικονομικά την κοινότητα εκεί και όπου χρειαστεί.

Αναφορικά με το θέμα της μεταφοράς ασθενών στο Ιατρικό Κέντρο Ακακίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «μπορούμε στο σύμπλεγμα εδώ να δώσουμε ένα αυτοκίνητο για το οποίο θα ορίσετε εσείς έναν οδηγό, που θα είναι κάθε μέρα διαφορετικός, για να παίρνει τους ηλικιωμένους στο Κέντρο Υγείας. Εμείς θα σας προσφέρουμε το αυτοκίνητο για να γίνει αυτό εφικτό».