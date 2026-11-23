Σήμερα Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Οσίου Αμφιλοχίου επισκόπου Ικονίου, Οσίου Ελένου επισκόπου Ταρσού.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 23 Νοεμβρίου, είναι τα εξής: Αμφιλόχιος, Αμφιλοχία, Έλενος, Λένος

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