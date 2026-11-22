Κακοπετριά: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τη 17χρονη –Τι συνέβη τις τελευταίες ώρες πριν από την τραγωδία και η τραγική ανακάλυψη
Βαρύ πένθος σκόρπισε ο ξαφνικός θάνατος της 17χρονης μαθήτριας από τη Λεμεσό, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Κακοπετριά, το βράδυ του Σαββάτου (21/11). Την ώρα που η οικογένεια, οι συμμαθητές και οι καθηγητές της προσπαθούν να διαχειριστούν την τραγική απώλεια, οι Αρχές αναζητούν απαντήσεις για τις τελευταίες ώρες της ζωής της, ενώ ερωτήματα εγείρονται και για την απουσία ιατροδικαστή από τη σκηνή.