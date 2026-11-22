Πραγματοποιήθηκε η αποψινή κλήρωση του Τζόκερ (Κυριακή 22/11/26).

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 35, 25, 3, 45, 28 και Τζόκερ ο αριθμός 8.

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