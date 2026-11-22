Σύμφωνα με το thestival.gr, στις 23:15 το κέντρο της άμεσης δράσης δέχθηκε τηλεφώνημα για έντονα κλάματα μικρών παιδιών που ακούγονταν από διαμέρισμα πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους. Όπως ανέφερε ο καλών, τα κλάματα ακούγονταν από τις 17:00 το απόγευμα. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της Άμεσης Δράσης. Οι αστυνομικοί πλησίασαν την πόρτα του διαμερίσματος και διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό βρίσκονταν παιδιά που έκλαιγαν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι γείτονες δεν γνώριζαν τους ενοίκους καθώς είχαν εγκατασταθεί πρόσφατα και δεν διέθεταν κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας με τους αστυνομικούς να ενημερώνουν εισαγγελέα που έδωσε εντολή για να ανοίξει η πόρτα.



Ακολούθησαν τηλεφωνικές κλήσεις σε αρκετούς κλειδαράδες, χωρίς όμως να βρεθεί κάποιος διαθέσιμος, σύμφωνα με το thestival.gr με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να ανοίγουν την πόρτα. Μπαίνοντας, αντίκρισαν ένα 4χρονο κοριτσάκι και ένα 2χρονο αγοράκι να κλαίνε. Το αγοράκι ήταν λερωμένο με ακαθαρσίες, ενώ το πάτωμα του σπιτιού ήταν γεμάτο σκουπίδια, ρούχα και διάφορα αντικείμενα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.



Στη συνέχεια τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο τμήμα δίωξης ενδοοικογενειακής βίας Αμπελοκήπων. Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκαν στο αστυνομικό τμήμα η 22χρονη μητέρα των παιδιών και ο 25χρονος σύντροφός της. Οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν κρίθηκαν επαρκείς από τις Αρχές και συνελήφθησαν με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Πρόκειται για έναν 25χρονο από την Παλαιστίνη και μια 22χρονη από τη Συρία.

Με εντολή του Εισαγγελέα Ανηλίκων, τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα