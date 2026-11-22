Η Μπάρμπαρα, από το Λένζι στο Ανατολικό Ντανμπάρτονσαϊρ, στη Σκωτία δεν είχε ποτέ σκεφτεί ότι ο γιος της θα έφευγε πριν από εκείνη -όμως, τον Απρίλιο του 2025, ο Όλιβερ πέθανε από καρκίνο του παχέος εντέρου σε ηλικία 48 ετών.

Το σώμα του παραδόθηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, σύμφωνα με το BBC. Παρ' όλο που δεν έγινε κηδεία για τον γιο της, η Μπάρμπαρα βρήκε μεγάλη παρηγοριά στην τελευταία του πράξη.

Γνωστοί στους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου ως «σιωπηλοί δάσκαλοι», οι δωρητές σώματος συμβάλλουν στην εκπαίδευση περισσότερων από 1.000 φοιτητών ανατομίας στο πανεπιστήμιο κάθε χρόνο.

Ο Όλιβερ, ο οποίος ήταν τακτικός δρομέας μαραθωνίου, έπασχε από το σύνδρομο Ράμσεϊ Χαντ, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλείται από τον ίδιο ιό που ευθύνεται για την ανεμοβλογιά και τον έρπητα ζωστήρα και επηρεάζει τα νεύρα του προσώπου.

Η Μπάρμπαρα είπε ότι η διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου δεν έκανε τίποτα άλλο, παρά να ενισχύσει την αποφασιστικότητά του να καταπολεμήσει την ασθένεια. «Πάντα ήθελε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε, και ακόμη και κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του, ερευνούσε όλες τις νέες θεραπείες» είπε.

«Τελικά, επρόκειτο να λάβει ένα φάρμακο από την Αμερική που είχε βρει ο ίδιος, αλλά δυστυχώς ήταν πολύ αργά για τον Όλιβερ.

Ήξερε πόσο σημαντική είναι η έρευνα και ελπίζουμε ότι σε δέκα χρόνια ο καρκίνος του θα είναι πολύ θεραπεύσιμος, κάτι που ήταν σημαντικό για τον ίδιο» συνέχισε.



Μετά τον θάνατο του Όλιβερ, η σορός του μεταφέρθηκε από το Royal Infirmary του Εδιμβούργου στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου.



Η συντονίστρια των δωρεών σωμάτων για ανατομική έρευνα, Λόρα Σιλς, και η ομάδα τεχνικών της εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι κάθε άτομο που δωρίζει το σώμα του αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια και σεβασμό.

«Μετά τον θάνατο του Όλιβερ, ήταν πραγματικά μεγάλο σοκ για εμάς» είπε η Μπάρμπαρα. «Αλλά όταν η Λόρα ανέλαβε την υπόθεση και μας εξήγησε σε όλους τι επρόκειτο να συμβεί με τον Όλιβερ, ήταν πολύ ωραίο».



Από τότε που η σορός του Όλιβερ έφτασε στην ιατρική σχολή, τον Απρίλιο του 2025, η Μπάρμπαρα επισκέπτεται συχνά το τμήμα ανατομίας, ώστε να νιώθει κοντά στον γιο της.



«Είναι απλά υπέροχο να κάθομαι εδώ και να σκέφτομαι αυτόν και το πόσο ξεχωριστό πράγμα έχει κάνει», είπε. «Για μένα, αυτό σημαίνει πολλά. Για τον Όλιβερ, είναι πραγματικά ζωή μετά θάνατον, γιατί βοηθά τους φοιτητές να μάθουν στο μέλλον περισσότερα για το τι του συνέβη και πώς μπορούν να προχωρήσουν μπροστά. Είναι πραγματικά, πολύ σημαντικό».



Το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου είναι ένα από τα πέντε της Σκωτίας που δέχεται δωρεές σωμάτων για ιατρική εκπαίδευση. Τα τελευταία πέντε χρόνια, 200 άτομα έχουν τεθεί υπό τη φροντίδα του πανεπιστημίου στο τέλος της ζωής τους, ενώ σήμερα υπάρχουν 4.000 άτομα που έχουν δηλώσει συμμετοχή.



Το τμήμα ανατομίας μπορεί να διατηρεί τα δωρηθέντα πτώματα για τρία χρόνια. Η Λόρα αναφέρει ότι αυτά είναι ζωτικής σημασίας για να βοηθήσουν τους φοιτητές ιατρικής και βιοϊατρικής να μάθουν για το ανθρώπινο σώμα. Ο Τομ Γκίλινγκουότερ, επικεφαλής του τμήματος, πιστεύει ότι οι δωρητές πτωμάτων είναι ίσως τα πιο σημαντικά πρόσωπα στο τμήμα.



«Ο μόνος τρόπος για να αποκτήσει κανείς αυτή την εμπειρική επαφή με το εσωτερικό του σώματος, με την πραγματική ανατομία του σώματος, είναι να μπορεί να δει, να αγγίξει και να αλληλεπιδράσει με ένα πραγματικό σώμα», είπε.



«Και όταν θέλουμε να κοιτάξουμε κάτω από το δέρμα, ο μόνος τρόπος για να το κάνουμε είναι με κάποιον που είναι πρόθυμος να μας δωρίσει το σώμα του, ώστε να μπορέσουμε να το ανοίξουμε και να δούμε τι υπάρχει από κάτω. Αυτοί είναι οι σιωπηλοί δάσκαλοί μας».



Οι σιωπηλοί δάσκαλοι βοηθούν επίσης τους χειρουργούς που βρίσκονται σε εκπαίδευση, μερικοί από τους οποίους προέρχονται από το εξωτερικό, να πρωτοπορήσουν σε νέες ιατρικές διαδικασίες.



Η Λόρα βοηθά στη φροντίδα των οικογενειών των δωρητών, καθώς αυτές προσπαθούν να συμβιβαστούν με την απώλεια και την απόφαση του συγγενή τους να αφήσει το σώμα του στην ιατρική επιστήμη.



Οι γονείς του Τζον Γκριν, η Αλεξάνδρα και ο Τζον, δώρισαν επίσης τα σώματά τους στο πανεπιστήμιο.



«Την πρώτη φορά που άκουσα για τους σιωπηλούς δασκάλους ήταν όταν η μητέρα μου μου είπε ότι δεν θα γίνονταν κηδείες, επειδή θα άφηναν τα σώματά τους στην ιατρική επιστήμη», είπε ο Τζον, από το Σάιθιλ του Εδιμβούργου. «Νομίζω ότι τότε δεν το συνειδητοποίησα πραγματικά».



Αφού η μητέρα του Τζον πέθανε από καρκίνο τον Οκτώβριο του 2024, βρήκε το έγγραφο που είχε υπογράψει για τη δωρεά του σώματός της. Ο Τζον είπε ότι οι γονείς του δεν είχαν καμία σχέση με το πανεπιστήμιο, αλλά θεωρούσε ότι η απόφασή τους ίσως οφειλόταν στο γεγονός ότι ήθελαν να ξοδέψουν τα χρήματα της σύνταξής τους για να ζήσουν, αντί να τα αποταμιεύσουν για κηδείες.



Μετά από τρία χρόνια στο πανεπιστήμιο, οι σοροί αποτεφρώνονται στην περιοχή των Μπόρντερς.



Κάθε Απρίλιο, το τμήμα ανατομίας διοργανώνει μια τελετή μνήμης για όλες τις οικογένειες των δωρητών, προσφέροντας στους οικείους τους την ευκαιρία να αποτίσουν φόρο τιμής και να θρηνήσουν.



Περίπου 500 συγγενείς και φοιτητές ιατρικής παρευρίσκονται κάθε χρόνο.



Ο Τζον παρευρέθηκε στην τελετή για να τιμήσει τη μητέρα του τον Απρίλιο του 2025.



«Περίμενα να δω ίσως 30, 40 άτομα και να καθίσουμε να πιούμε ένα φλιτζάνι τσάι ή κάτι τέτοιο», είπε. «Όταν έφτασα και είδα πόσο μεγάλη ήταν η εκδήλωση και πόσοι άνθρωποι είχαν παρευρεθεί, με άφησε άφωνο. Σίγουρα δεν περίμενα κάτι τόσο μεγάλο».



Ο πατέρας του Τζον πέθανε λίγο πριν την τελετή.



«Έλαβα ένα τηλεφώνημα που μου ανακοίνωνε ότι ο πατέρας μου θα μεταφερόταν στο πανεπιστήμιο την ίδια μέρα με την τελετή», είπε. Η Λόρα είπε: «Δώσαμε μια υπόσχεση σε αυτή την οικογένεια ότι θα ήταν μαζί, όπου ήταν δυνατόν, στα τμήματα όπου τους έχουμε μαζί, και ότι θα τους αποτεφρώσουμε την ίδια μέρα».



Ο Τζον βρήκε μεγάλη παρηγοριά σε αυτό, αλλά παραδέχτηκε ότι είχε δυσκολευτεί να αποδεχτεί την απόφαση των γονιών του.



«Υπάρχει αυτό το κομμάτι όπου δεν υπάρχει κλείσιμο», είπε. «Δεν έχουν φύγει ακόμα, παρ' όλο που έχουν πεθάνει. Δεν ξέρω πώς θα νιώσω όταν λάβω εκείνο το τηλεφώνημα από τη Λόρα που θα μου πει “χθες έγινε η αποτέφρωσή τους”».



Η μητέρα του Όλιβερ, Μπάρμπαρα, είπε ότι η απόφασή του να δωρίσει το σώμα του ήταν το καλύτερο πράγμα που συνέβη και στους δυο τους.



Είπε ότι η τελετή μνήμης ήταν «καταπληκτική».



«Για μένα προσωπικά ήταν πολύ, πολύ πιο συγκινητική από μια κηδεία», είπε.



«Ήταν για όλες τις άλλες οικογένειες, που περνούσαν το ίδιο πράγμα. Σε έκαναν να νιώσεις ότι αυτό το δώρο ήταν πολύ ξεχωριστό».



Ένα από τα σημαντικά στοιχεία της τελετής είναι η σειρά φωτογραφιών που έχουν στείλει οι οικογένειες με τους αγαπημένους τους.



«Όταν τους βλέπεις στο τέλος της ζωής τους και είναι προφανές ότι ήταν άρρωστοι, είναι πραγματικά πολύ ωραίο να βλέπεις φωτογραφίες που έχουν σταλεί από την εποχή που ήταν υγιείς, ευτυχισμένοι και μαζί με την οικογένειά τους», είπε η Λόρα.



Στην τελευταία τελετή μνήμης, η Λόρα έβαλε μια φωτογραφία της μητέρας του Τζον Γκριν δίπλα σε μια του πατέρα του Τζον, τον οποίο τιμούσαν φέτος.



Ο Τζον είπε: «Όταν πλησιάζεις μπροστά και λες “Λοιπόν, πού είναι η φωτογραφία του πατέρα μου;” και βλέπεις τη μητέρα μου δίπλα του, σκέφτεσαι: “Ουάου”.



«Τότε κατάλαβα πραγματικά ότι “αυτό είναι το τέλος”, γιατί έρχομαι να αποχαιρετήσω και τους δύο ταυτόχρονα. Αυτό ήταν σαν ένα κλείσιμο για μένα».



Σε συνεργασία με τη Σκωτσέζικη Ορχήστρα Δωματίου, ο Σκωτσέζος συνθέτης Τζέι Κάπεραουλντ ανέλαβε να συνθέσει ένα μουσικό κομμάτι προς τιμήν των σιωπηλών δασκάλων.



Είπε: «Μπορεί να χρειαστούν τρία χρόνια μέχρι αυτές οι οικογένειες να καταφέρουν να αποχαιρετήσουν πραγματικά και όπως πρέπει τους αγαπημένους τους.



«Ελπίζω ότι η κληρονομιά αυτού του κομματιού στο πλαίσιο της τελετής ευχαριστίας θα αποτελέσει μια στιγμή μουσικής περισυλλογής και μια πραγματική απελευθέρωση όλων αυτών των συναισθημάτων που μπορεί να έχουν συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ετών».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα