Σύμφωνα με την έρευνα, η κατηγορούμενη φέρεται να εκμεταλλευόταν την ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση της 45χρονης επί περίπου έναν χρόνο, κρατώντας μεγάλο μέρος των χρημάτων που εκείνη εισέπραττε.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ελέγχους που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε δέκα οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας, την περασμένη Πέμπτη.

Πώς εντοπίστηκε η 45χρονη

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αστυνομικοί εντόπισαν την 45χρονη σε οίκο ανοχής που λειτουργούσε παρά το γεγονός ότι ο αρμόδιος δήμος είχε προχωρήσει στη σφράγισή του.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψαν ενδείξεις ότι η γυναίκα ήταν θύμα εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν επίσης ότι η 45χρονη παρουσίαζε ιδιαίτερη ψυχοδιανοητική ευαλωτότητα, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από πραγματογνώμονα ψυχολόγο.

Την πίεζε να επιστρέφει στους οίκους ανοχής

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 55χρονη είχε προσεγγίσει την 45χρονη πριν από περίπου έναν χρόνο, γνωρίζοντας από την αρχή ότι ήταν άτομο με αναπηρία και βρισκόταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση.

Εκμεταλλευόμενη την κατάστασή της, φέρεται να την πίεζε επανειλημμένα και να χρησιμοποιούσε συναισθηματική χειραγώγηση, προκειμένου να την πείσει να εκδίδεται σε οίκους ανοχής.

Η κατηγορούμενη φέρεται επίσης να αναλάμβανε τη μεταφορά της 45χρονης στους συγκεκριμένους χώρους και να παρακρατούσε μεγάλο μέρος των χρημάτων από τα ερωτικά ραντεβού.

Μάλιστα, όπως προέκυψε από την έρευνα, υπήρχαν φορές που η 45χρονη αρνούνταν να συνεχίσει και σταματούσε να εκδίδεται. Ωστόσο, η 55χρονη φέρεται να την έπειθε να επιστρέψει, ασκώντας πιέσεις και υποσχόμενη ότι θα κέρδιζε πολλά χρήματα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί, η κατηγορούμενη καθοδηγούσε την 45χρονη να μην αποκαλύπτει στην οικογένεια και στο κοινωνικό της περιβάλλον τι πραγματικά έκανε, ώστε να αποφεύγονται αντιδράσεις.

Η σύλληψη της 55χρονης

Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων, οι αστυνομικοί εντόπισαν την 55χρονη το απόγευμα της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου στην Αθήνα και την οδήγησαν στην υπηρεσία τους, όπου συνελήφθη για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Στην 45χρονη παρασχέθηκε η προβλεπόμενη βοήθεια και προστασία από την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα