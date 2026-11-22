Σύμφωνα με τη New York Post, ο Σκετίνο, στον οποίο είχε αποδοθεί το προσωνύμιο «δειλός καπετάνιος», αποφυλακίστηκε το βράδυ της Παρασκευής (20/11) από τις φυλακές Ρεμπίμπια της Ρώμης, έπειτα από δικαστική απόφαση που έκρινε ότι είχε ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα επανένταξης και καλής συμπεριφοράς, όπως μετέδωσε η ιταλική εφημερίδα Quotidiano.

Ο 66χρονος θα εκτίσει τα υπόλοιπα επτά χρόνια της 16ετούς ποινής του υπό επιτήρηση, έπειτα από σχετική απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου της Ρώμης.

«Κατά την άποψή μας, πληρούνταν όλες οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αυτού του εναλλακτικού μέτρου, καθώς αποτελεί τη σωστή συνέχεια της διαδικασίας μετά την καταδίκη», δήλωσε η δικηγόρος του Σκετίνο, Φραντσέσκα Καρνιτσέλι.

Το ναυάγιο του Costa Concordia με τους 32 νεκρούς

Ο Φραντσέσκο Σκετίνο κρίθηκε αποκλειστικά υπεύθυνος και καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από αμέλεια σχετικά με τον θάνατο 32 επιβατών και μελών του πληρώματος, όταν το Costa Concordia ανετράπη έπειτα από πρόσκρουση σε βράχια κοντά στο νησί Τζίλιο της Τοσκάνης, στην Τυρρηνική Θάλασσα, στις 13 Ιανουαρίου 2012.

Η καταδίκη του εκδόθηκε το 2015 και επικυρώθηκε το 2017, με αποτέλεσμα να έχει εκτίσει περίπου εννέα χρόνια από την ποινή των 193 μηνών φυλάκισης πριν από την αποφυλάκισή του.



Το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο διαχειριζόταν η εταιρεία Costa Crociere, μετέφερε 4.200 επιβάτες και μέλη πληρώματος όταν προσάραξε, προσκρούοντας σε ύφαλο που προκάλεσε μεγάλο ρήγμα στο κύτος του.



Ο Σκετίνο είχε ισχυριστεί ότι βρέθηκε μέσα σε σωστική λέμβο επειδή έπεσε σε αυτήν κατά τη διάρκεια της χαοτικής προσπάθειας των επιβατών να εγκαταλείψουν το πλοίο που βυθιζόταν.

«Οι επιβάτες ξεχύνονταν στα καταστρώματα, προσπαθώντας να μπουν στις σωστικές λέμβους. Δεν είχα καν σωσίβιο, επειδή το είχα δώσει σε έναν από τους επιβάτες», είχε δηλώσει στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica μετά το ναυάγιο.



«Προσπαθούσα να βοηθήσω τους ανθρώπους να μπουν στις λέμβους με οργανωμένο τρόπο. Ξαφνικά, καθώς το πλοίο είχε πάρει κλίση 60 έως 70 μοιρών, σκόνταψα και κατέληξα μέσα σε μία από τις λέμβους. Έτσι βρέθηκα εκεί», είχε υποστηρίξει.



Οι εισαγγελείς είχαν χαρακτηρίσει «δειλή» τη συμπεριφορά του Σκετίνο, υποστηρίζοντας ότι εγκατέλειψε το πλοίο με σωστική λέμβο και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, ενώ αρνήθηκε να επιστρέψει στο μερικώς βυθισμένο κρουαζιερόπλοιο μετά το ναυάγιο.



Κατά τη διάρκεια της δίκης του, ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι χρησιμοποιήθηκε ως αποδιοπομπαίος τράγος από την ιταλική εταιρεία κρουαζιέρας. «Το κεφάλι μου θυσιάστηκε για να εξυπηρετηθούν οικονομικά συμφέροντα», είχε δηλώσει στο δικαστήριο.

Οι συνήγοροι υπεράσπισής του επιχείρησαν, χωρίς επιτυχία, να παρουσιάσουν τον Σκετίνο ως ήρωα, υποστηρίζοντας ότι η καθυστερημένη εντολή του για εγκατάλειψη του πλοίου έσωσε ανθρώπινες ζωές.



«Αν είχε δώσει αμέσως την εντολή εγκατάλειψης του πλοίου, σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από την ακτή, το πλοίο θα είχε καταστεί ανεξέλεγκτο», είχε δηλώσει ο δικηγόρος Ντομένικο Πέπε σε ιταλικό δικαστήριο. «Δεν θα είχαν φτάσει όλες οι σωστικές λέμβοι άθικτες στο νερό. Θα μπορούσαν να είχαν πεθάνει περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι», είχε προσθέσει.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα