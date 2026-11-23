Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα ευρήματα της νεκροτομής, η οποία αναμένεται να διενεργηθεί σήμερα.

Οι ανακριτές επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων ωρών της 17χρονης, εξετάζοντας μαρτυρίες και άλλα στοιχεία που ενδεχομένως ρίξουν φως στην υπόθεση.

Η νεκροτομή επί της σορού της ανήλικης αναμένεται να δώσει σημαντικές απαντήσεις ως προς τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διερεύνησης.

Στο επίκεντρο οι τελευταίες κινήσεις της 17χρονης

Την ίδια ώρα, οι ανακριτές συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων από πρόσωπα που ενδέχεται να γνωρίζουν πληροφορίες για όσα προηγήθηκαν του τραγικού περιστατικού.

Παράλληλα, εξετάζεται υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης στην περιοχή, προκειμένου να καταγραφούν οι κινήσεις της ανήλικης και να αποσαφηνιστεί το χρονικό διάστημα από την επιστροφή της στο ξενοδοχείο μέχρι τον εντοπισμό της χωρίς τις αισθήσεις της.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η 17χρονη διέμενε σε δωμάτιο ξενοδοχείου μαζί με δύο συμμαθήτριές της.

Οι τρεις ανήλικες είχαν προηγουμένως βγει για βόλτα στην κοινότητα. Μετά την επιστροφή τους, η 17χρονη φέρεται να ανέφερε στις φίλες της ότι θα ξάπλωνε για να ξεκουραστεί, καθώς είχε προγραμματιστεί βραδινή έξοδος.

Γύρω στις 10 το βράδυ, οι δύο συμμαθήτριές της επέστρεψαν στο δωμάτιο και προσπάθησαν να την ξυπνήσουν. Ωστόσο, διαπίστωσαν ότι η 17χρονη δεν ανταποκρινόταν και αμέσως ζήτησαν βοήθεια.

Το τι ακριβώς συνέβη στο διάστημα που μεσολάβησε αποτελεί ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι ανακριτικές Αρχές.

Ερωτήματα για τη μη παρουσία ιατροδικαστή στη σκηνή

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται και οι χειρισμοί που ακολούθησαν τον εντοπισμό της ανήλικης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μη διενέργεια επιτόπιας αυτοψίας από ιατροδικαστή στο ξενοδοχείο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο αρμόδιος ιατροδικαστής είχε ενημερωθεί για το περιστατικό, ωστόσο έκρινε ότι δεν ήταν αναγκαία η μετάβασή του στη σκηνή, προχωρώντας αντί αυτού σε αξιολόγηση φωτογραφικού υλικού της σορού.

Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει προκαλέσει ερωτήματα ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, ενώ η αξιολόγηση των σχετικών χειρισμών αποτελεί επίσης μέρος της διερεύνησης.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις, με τα αποτελέσματα της νεκροτομής και την ολοκλήρωση της συλλογής μαρτυρικού υλικού να αναμένεται να συμβάλουν στην αποσαφήνιση των συνθηκών θανάτου της 17χρονης.