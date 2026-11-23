Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί μέχρι βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, έντασης 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, με κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι κυρίως νοτιοδυτικοί μέχρι βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, γύρω στα 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει μέχρι λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 βαθμούς στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Πότε αναμένονται βροχές

Την Τρίτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες κατά το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα ορεινά.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, χωρίς να αναμένονται ιδιαίτερες μεταβολές στις καιρικές συνθήκες.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα εξακολουθήσει να κυμαίνεται πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ την Πέμπτη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.