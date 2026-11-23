Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο που οδηγούσε άγνωστος άντρας στην οδό Ζακύνθου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 30χρονος κάτοικος Λάρνακας.

Από τη σύγκρουση ο μοτοσικλετιστής, ο οποίος σύμφωνα με τις εξετάσεις, έφερε προστατευτικό κράνος, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, εγκατέλειψε τη σκηνή πεζός προς άγνωστη κατεύθυνση και καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό του.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε σε σχέση με τις συνθήκες της οδικής σύγκρουσης, να επικοινωνήσει με την τροχαία Λάρνακας, ή με τη Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Η Τροχαία Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.